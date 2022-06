Bryan Ganoza recibe el apoyo de un seguidor muy especial

Bryan Ganoza conoció Saulo cuando era un niño de 10 y era uno de sus seguidores más fieles cuando estaba en el programa Combate y terminaron siendo muy buenos amigos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ganoza tiene un amigo muy especial que lo ha apoyado desde los inicios de su carrera, por lo que no podía faltar en debut en Dancing with the stars.

Se trata del joven Saulo Aguiluz Jiménez, de 19 años, pero al que el Cabro más macabro conoce desde que era un güila.

Él es hijo de su gran amiga Heylin Fonseca, por lo que desde que el musculoso salía en Combate se convertió en su gran admirador.

De hecho, en el 2013 cuando Ganoza estaba en el programa de Repretel lo llevó a participar con él al especial del Día del Niño, cuando apenas tenía 10 años, y desde entonces creció una gran amistad entre ellos.

Ganoza y Jahzeel bailaron vals en su primera presentación. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El Cabro más macabro aseguró que quiere tanto al joven y a sus tatas que por eso los invitó a que lo acompañaran a la primera gala de Dancing, pues necesitaba sentir el apoyo de su gente más querida.

“Prácticamente es familia, es una amistad de muchísimos años y me apoyaba muchísimo en Combate y de eso hace once años. Aquí me sigue, siempre apoyando, tirándome siempre la buena energía y lo quiero muchísimo tanto a él como a su familia”, mencionó Ganoza.

Saulo, quien vive en San Antonio de Escazú, contó que se siente muy feliz de ver a su amigo triunfar de esta manera y que le pareció excelente la forma en que bailó junto a la mexicana Jahzeel Acevedo.

“Lo hizo muy bien, me gustó mucho como bailó”, dijo el joven, quien es todo un estudioso pues además de hablar tres idiomas es operador de computadoras y estudiante de Finanzas.

Mamá orgullosísima

Pero no solo con ese gran apoyo contó Ganoza B, el diamante en el estudio Marco Picado, pues en primera fila también estaba su mamá, doña Sandra Arce, así como su pareja Youcenar Castro, con sus dos hijos, Collette y Bastian.

Precisamente, su mamá dijo sentirse muy orgullosa de ver todo lo que ha conseguido Bryan y lo perseverante que es por tratar de cumplir sus sueños.

Para Ganoza lo más importante es contar con el apoyo de su familia siempre. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Me siento demasiado feliz, demasiado orgullosa, porque él todo lo que se propone lo logra hacer y no puedo sentir más que orgullo de verlo triunfar de esta forma. Él demostró ayer (sábado) que cuando se quiere se puede y hoy (domingo) lo sigue demostrando en este programa.

“Yo solo le digo que tenga fe, que confié, que así todo le va a salir bien”, dijo doña Sandra.

Ella, además, dijo admirar montones el ánimo y la personalidad de su hijo que no se deja vencer a pesar de los malos comentarios y los señalamientos que ha recibido a lo largo de su carrera artística.

“Las críticas más bien le dan más fuerza a él”, recalcó la madre.

Su fans número uno

Su novia Youcenar también dijo estar muy orgullosa de ver al musculoso cumplir sus sueños a pesar de que para ellos como familia, en especial para la pequeña Collette, ha sido difícil no verlo en estos días por tantos ensayos que ha tenido.

“La bebé lo admira demasiado. Ella es su fanática número uno. Ha estado llorando mucho esta semana porque no lo ve por lo ensayos, pero al igual se alegra al verlo por la pantalla cuando sale. Ha sido muy difícil para todos, porque yo ahora me quedo sola con los bebés, pero bueno hay que apoyarlo y disfrutar con él la etapa que está viviendo”, mencionó.

La sétima temporada de Dancing with the stars inicio este domingo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La pareja del “Cabro más macabro” recalcó que su amor ganará esta temporada porque “sabe bailar y ama las cámaras”.

