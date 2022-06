En Dancing with the stars brillaron las parejas en la pista y en la gradería

Gabriela Jiménez meneó las caderas con bastante sabor, más al ver que en la gradería tenía a Marcel Hernández apoyándola. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La primera gala de Dancing with the stars estuvo cargada de mucho meneo, brillo y amor en el aire.

Dos de las parejas del momento y, no precisamente de las que bailan, se dejaron ver en esta sétima temporada.

El jugador del Club Sport Cartaginés Marcel Hernández llegó a apoyar a Gabriela Jiménez, quien bailó junto al mexicano Kevin Vera al ritmo de jive y en su debut en la pista le fue bastante bien.

“Se vio fenomenal, fenomenal, artíscamente y con su pareja de baile, me siento orgulloso”, aseguró Marcel al Ojo de Dancing.

Eso sí, antes de eso el lente de nuestra cámara captó el besote que le plantó Marcel a Gaby, lo único malo fue que el jugador no se quitó la mascarilla, pero el amor es lo que cuenta.

El delantero del Cartaginés, el cubano Marcel Hernández, se tiró en primera fila la participación de su "amiga" Gaby Jiménez. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Me toca un ritmo muy difícil que es samba que es muy diferente en el ballroom, entonces, es un reto doblemente difícil porque es el más difícil de todos”, dijo Gaby antes de salir a pista.

Este fue el gran premio que recibió Gaby al terminar la gala. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Aunque no quedó entre los primeros lugares la periodista recibió el mejor premio al finalizar el programa y con tremendo beso que captamos quedó demostrado que son más que amigos.

Otra pareja que se dejó ver y se hizo cariñitos a lo lejos fue la conformada por el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista María José “Majo” Ulate.

Mauricio Hoffmann y Kimberly Loaiza empataron en el primer lugar con 19 puntos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Aunque ellos ya han reconocido que están juntos este es uno de los primeros eventos en los que se demuestran amor públicamente.

A otro que le llegó su amorcito a aplaudirlo en su primer baile fue a Bryan Ganoza, el “Cabro más macabro”.

Su pareja, Youcenar Castro, llegó en compañía de su suegra, Sandra Arce, y sus dos retoños Collette y el pequeño Bastian, de tres meses.

Bastian, el hijo de Bryan Ganoza, apoyó a su papito portándose bastante bien durante el programa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Tanto apoyo le sirvió al cantante Ganoza B, el diamante porque al final hasta se llevó un punto extra por haber hecho a la perfección un paso.

Es decir, parejas sobraron tanto en la pista como fuera de la competencia. ¡Qué viva el amor!

Ganoza demostró que también es todo un "macabro" en la pista. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Noche de empates

Pero entrando ya en la gala como tal, los grandes ganadores de la noche fueron Mauricio Hoffmann y Kimberly Loaiza, ambos quedaron en primer lugar con 19 puntos.

El segundo lugar también estuvo bastante reñido, ya que al final Ganoza y Joaquín Yglesias obtuvieron 18 puntos.

Joaquín Yglesias empató al final con Bryan Ganoza, los dos obtuvieron 18 puntos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Además, una de las grandes sorpresas fue ver a Víctor “el Mambo” Núñez bailando tango, final los jueces le dieron 17 puntos en total.

El periodista José Miguel Cruz, mejor conocido como JM, quedó de último en la tabla, pero prometió que en las próximas galas irá mejorando.

Nicole Aldana y Javier Acuña bailaron rumba. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Lorna va con todo

Una de las presentaciones más esperadas de la noche fue la de la actriz colombiana Lorna Cepeda, conocida por su participación en la novela “Yo soy Betty, la fea”, con la que conversamos antes de salir a pista.

La famosa Peliteñida contó que cuando la dueña de Teletica, Paula Picado, la invitó a participar en Dancing le dijo de una que sí porque este es un formato que quería hacer desde hace mucho tiempo, aunque aseguró que una vez que empezó a ver en lo que se había metido con los primeros ensayos llegó a dudar si fue la mejor decisión.

Lorna Cepeda y Micheal Rubí fue una de las parejas más esperadas de esta primera gala. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Yo dije que sí pensando ‘¡ay, qué chévere!’, a lo mejor si me hubieran enseñado las prácticas antes hubiera dicho que no, pero bueno, ya me metí de cabeza. Siempre he sido fan del formato y no sé... yo digo, ‘yo me muevo’, pero ya viendo las cosas como son, ¡mentiras!, pero por lo menos lo que quiero es disfrutar mucho esto”, dijo la colombiana.

La actriz, de 51 años, contó además que está encantada con su pareja de baile, Michael Rubi, pues desde el primer momento hicieron buena conexión.

También resaltó la paciencia del bailarín tico y la gran disposición que tiene para enseñarle cada paso y técnica del ballroom.

La actriz se atrevió en su primer baile a moverse hasta en el suelo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Cabe recordar que la semana pasada Michael tuvo que viajar hasta Los Cabos, Bajo California, en México para conocer a su estrella y ensayar con ella allá.

“Michael es divino, que hermoso ser, qué niño tan lindo, es un ser humano maravilloso e increíble, hicimos una gran empatía y un clic de una. Tuvo toda la paciencia del mundo, trabajamos durísmo esos cuatro días”, mencionó.

La Peliteñida agregó que el enterarse que su pareja de baile no ha quedado campeón en este programa la hace sentirse presionada para darlo todo en cada gala.

“Él me preguntó al principio ¿tú que quieres? y yo le dije: ‘yo quiero llegar hasta donde pueda llegar, lo más lejos que pueda llegar y pasarla bien en el camino’, entonces, se puso feliz porque me dijo, ‘yo también quiero eso’. Ahora, cuando supe que no ha quedado campeón y conociéndolo como veo que es, el ser humano tan bonito, quiero ganar porque quiero que él ya por fin gane esto porque creo que se lo merece”, confesó la estrella internacional.