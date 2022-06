Bailarín Michael Rubí sobre Lorna Cepeda: “Es tan graciosa que no me puedo concentrar”

Lorna Cepeda llegará al país este fin de semana para unirse al grupo de estrellas de Dancing with the stars. Instagram

Michael Rubí se vino de Punta Cana, República Dominicana, para participar en la sétima temporada de Dancing with the stars y sin empezar la competencia, parece que su decisión valió la pena.

A él lo emparejaron con la actriz colombiana Lorna Cepeda, la gran invitada internacional y tras de eso la producción lo mandó a Los Cabos, en Baja California, México, para que ensayara con ella durante toda esta semana.

El bailarín alajuelense confesó que estaba todo nervioso porque no sabía cómo lo iba a recibir la interprete de la Peliteñida, personaje de la famosa novela colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

Sin embargo, a él le bastó un ensayo, el de este lunes, para descubir que ella es una mujer llena de energía, supersimpática y con cero poses de diva.

“Ya no tengo susto, ahora lo que tengo es emoción y alegría, porque yo no les puedo explicar a ustedes la persona que ella es, o sea, es tan graciosa que en el ensayo de ayer (lunes), que ensayamos tres horas, no me pude concentrar. Yo siempre he sido como muy estricto y con ella no se puede, es imposible, porque hay que reír todo el día y me encanta”, confesó.

Michael viajó el domingo anterior a Los Cabos para conocer a su pareja de baile. Instagram

Ellos están ensayando en el salón de un hotel, cerca de donde se está hospedando la actriz, pues ella está terminando de grabar la nueva versión de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, del canal colombiano RCN para la cadena Telemundo.

Lorna interpreta a Rosaura y será hasta el fin de semana cuando ambos regresen a Costa Rica para estar en el inicio de la competencia de baile, que arrancará este domingo 26 de junio a las 7 p. m.

[ Estas son las parejas que se moverán en la pista de Dancing with the stars ]

Buena química

Apenas terminó su primer ensayo, Lorna hizo una publicación en Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, para contar que el bailarín costarricense la estaba haciendo sudar como nunca.

“Casi me mata, no sé en qué momento dije, ‘¡Ay, sí, qué chévere!’. Mírenme como estoy, como una loca”, vaciló la Peliteñida.

Michael aseguró que Lorna es bien disciplinada y que a pesar de que tienen muy poco tiempo para aprenderse la primera coreografía, le ha salido muy buena alumna, por lo que sí han avanzado mucho.

“Ella en serio es lo máximo. No saben la alumna tan disciplinada que tengo”, expresó muy emocionado.

Este martes, las prácticas iniciaron desde muy temprano, por lo que Lorna mencionó en una historia de Instagram la estrategia que tiene planeada para aguantar el ritmo de la competencia.

“Sobre todo ahora entiendo que tengo que hacer abdominales, ¿cierto? (le preguntó a Rubí). Por favor, que alguien le diga a Michael que no me desbarate, que me deje llegar a Costa Rica. Gracias”, dijo la macha.

Lorna vino en abril junto a sus compañeros Julio César Herrera y Natalia Ramírez a presentar la obra "El diván rojo" y ahí fue donde Teletica la invitó a Dancing. Archivo

La colombiana también reveló que ya empezó a sufrir con los zapatos de baile que le mandaron para la competencia y que no sabe cómo va a hacer para usarlos todo el programa.

“O sea, solo un momentico con el zapato, con estos tacones, y ya siento que me tengo que poner hielo en el pie. No sé si lo tenga fracturado o con un esguince, no sé, no sé qué tengo en el pie. Gracias, Michael”, mencionó en una historia donde el tico sale muerto de la risa.

“O sea, literal me los puse 45 segundos o un minuto máximo y siento que me está dando algo”, agregó en son vacilón.

A la actriz colombiana no le ha dado pena mostrarse despeinada, sudada y cansada en sus redes sociales luego de ensayar con el bailarín tico. Instagram

[ Bailarín Michael Rubí viene a Dancing sin su pareja, que se quedará en Punta Cana ]

La quinta es la vencida

De todas las temporadas de Dancing, Rubí solo no estuvo en la primera, que fue en el 2014 y siempre le ha tocado bailar con puros mujerones.

En la segunda temporada fue pareja de la chef Doris Goldgewicht, en la tercera se emparejó con la expresentadora Jalé Berahimi, en la cuarta de la chef Sofía Rodríguez, en la quinta bailó con la presentadora Keyla Sánchez y en el 2021 con la modelo Sharon Segura.

Con las cuatro últimas llegó hasta la final, pero hasta el momento no ha logrado ganar el ansiado trofeo.

En el 2019 Michael llegó a la final con Sharon Segura, pero terminó ganando la actriz Sofía Chaverrri con Javier Acuña. Fotografía: Lilliam Arce.

Esta es una espinita que el peloncito desea sacarse este año y por eso le está poniendo el doble con la Peliteñida, pues además sabe que de ellos hablarán mucho, por estar con una estrella de talla mundial.

Maik, como le dicen sus amigos, estuvo viviendo y trabajando en uno de los hoteles más importantes de Punta Cana, en República Dominicana, durante la pandemia y decidió dejar todo botado, hasta a su pareja (Diego Barahona), para venir a luchar por ganar la competencia. Esperemos que con Lorna sea la vencida.

Las otras nueve parejas que lucharán por el trofeo son el cantante Bryan Ganoza y Jahzeel Acevedo, el presentador Mauricio Hoffman y Alhanna Morales, el cantante Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez, el periodista José Miguel Cruz y Angie Gamboa, el exfutbolista Víctor “Mambo” Núñez y Yessenia Reyes, la periodista Gabriela Jiménez y Kevin Vera, la empresaria Nicole Aldana y Javier Acuña, la modelo Kimberly Loaiza y Erick Vázquez y la actriz Melissa Diakova y Andrés Fernández.