Estas son las parejas que se moverán en la pista de Dancing with the stars

Estas son las parejas de Dancing with the stars. Teletica

El bailarín Michael Rubí se dará el lujo de compartir pista con la actriz colombiana Lorna Cepeda, quien es la gran novedad de esta sétima temporada de Dancing with the stars.

La Peliteñida llegará en los próximos días al país y una vez que lo haga, tendrá que empezar a correr de la mano de Mike, quien se vino desde República Dominicana, donde estaba viviendo ahí desde el inicio de la pandemia, para moverse al lado de la intérprete de Patricia Fernández, en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Michael Rubí y Lorna Cepeda tendrán poco tiempo para ensayar. Teletica.

A dos semanas del inicio del programa de meneos (el 26 de junio), este lunes se dieron a conocer las 10 parejas que estarán luchando por el trofeo de campeones.

“Estoy bastante emocionado, la verdad y muy agradecido con el canal que haya confiado en mí para ponerme a semejante figura de pareja. La verdad sí, me emociona mucho conocerla, compartir con ella y ponerla a bailar me emociona todavía más”, dijo Rubí.

De momento, no han podido conversar y el bailarín espera que pronto llegue su pareja a nuestro país.

“Ella aún tiene unos compromisos y por eso no ha podido llegar, pero estará por aquí muy pronto”, señaló.

Mike reveló que antes de venirse para Costa Rica se puso a ver Betty la fea como para refrescar, en caso de que le tocara bailar con Lorna, por lo que tiene muy claro por qué es que su papel fue tan conocido.

Bryan Ganoza y Jahzeel Acevedo serán una combinación interesante. Teletica.

Además de Michael y Lorna, destacan parejas como la conformada entre Bryan Ganoza y la azteca Jahzeel Acevedo, la del presentador Mauricio Hoffman y Alhanna Morales, bailarina que ganó la primera temporada con Alex Costa.

Mauricio Hoffman y Alhanna Morales pintan muy bien juntos. Instagram.

El cantante Joaquín Yglesias se moverá al lado de Lucía Jiménez, quien fue ganadora de la tercera temporada junto con el chef Daniel Vargas.

Lucía Jiménez y Joaquín Yglesias será uno de los duetos a ponerle atención. Instagram.

El periodista de “Más que noticias”, José Miguel Cruz, estará al lado de Angie Gamboa, mientras que el exfutbolista y goleador histórico de nuestro fútbol, Víctor “Mambo” Núñez, tendrá que someterse a la mano dura de Yessenia Reyes.

Gabriela Jiménez, por su parte, estará bien acompañada del mexicano Kevin Vera, quien alzó el trofeo junto con Johanna Solano, en la quinta edición.

José Miguel Cruz y Angie Gamboa empezarán a ensayar en estos días. Teletica

La empresaria Nicole Aldana y Javier Acuña serán un dueto al que hay que ponerle atención, lo mismo que a la modelo Kimberly Loaiza y al mexicano Erick Vázquez.

Además, la presentadora y actriz Melissa Diakova hará pareja con el nuevo bailarín Andrés Fernández.

Ilusionado

El periodista José Miguel Cruz está contentísimo de que le tocara bailar con Angie Gamboa, quien regresa a la competencia luego de dos temporadas de estar lejos de Dancing.

“Angie es muy buena y curiosamente en Más que noticias, mi compañero Johnny López le había hecho una historia, entonces supe que vivía en Los Ángeles y de toda su carrera artística. El día que la conocí me gustó, porque es de estatura y delgada y eso nos va a beneficiar a la hora de hacer alzadas, yo de hecho pensaba en que ojalá me tocara una chica delgada, pero no tan piernuda”, dijo.

Señaló que en el primer encuentro que tuvieron, él le comentó que va con espíritu de competir, pero sobre todo de aprender, pues el baile no es su fuerte.

“Yo le dije a Angie que empecemos desde cero y que disfrutemos el proceso, no me quiero estresar, sino disfrutar la competencia y aprender a bailar, sé que esto es como entrar de una vez a las ligas mayores”, afirmó JM.

La pareja ya inició ensayos porque lo que pronto estarán mostrando en la pista el resultado.