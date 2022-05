Estrella internacional de “Dancing with the stars” vendría de “Betty la fea”

Lorna Cepeda vino al país en abril a presentar "El diván rojo" con los actores colombianos Julio César Herrera y Natalia Ramírez. Cortesía

El gallo tapado que tiene, al parecer, “Dancing with the stars” participó en una exitosa telenovela como una de las villanas, sale todas las tardes en la pantalla del 7, hace poco estuvo en el país presentando su show de comedia y desde ahora está en clases de baile. ¿Quién es?

El miércoles anterior Teletica hizo oficial el regreso del programa de meneos en junio próximo, además, anunciaron que estarán 10 estrellas y que una de ellas es internacional. Esta sería nada más y nada menos que Lorna Cepeda, mejor conocida como Patricia Fernández, la “Peliteñida” de “Betty La Fea”.

Lorna Cepeda parece que está llevando clases de baile para llegar sueltitica a Dancing. Instagram.

La Teja supo que desde hace varias semanas el canal le propuso a la actriz colombiana ser parte de su formato estrella y ella les habría pedido unos días para decidirse.

Así que tomando en cuenta lo que anunció el 7, la respuesta habría sido positiva. Una fuente cercana a la actriz cafetera nos dio a entender que sí vendrá.

Recordemos que el pasado mes de abril, Lorna estuvo en el país presentándose en el Festival Internacional de la Risa con su obra “El diván rojo”, la cual comparte con Natalia Ramírez (Marcela) y con Julio César Herrera (Freddy). Bajo ese marco se habría dado el primer contacto que acercaría a la Peliteñida con la pista de Dancing.

[ Teletica hizo oficial regreso de Dancing with the stars con algunas sorpresas ]

De hecho, “Patricia” estuvo de invitada en la sección “El Cacharrito” del programa “De boca en boca”, en donde se le vio bastante cómoda contando anécdotas y algunas intimidades.

Cabe destacar que Cepeda es parte del relanzamiento de la telenovela colombiana “Hasta que la muerte nos separe”, la cual todavía está en grabaciones, habría que ver cuánto tiempo les queda y de ser poco, todo se iría ajustando para que la actriz venga a vivir algunos meses a nuestro país.

Lorna Cepeda pareciera estar sueltitica con el baile. Lorna Cepeda pareciera estar sueltitica con el baile. (Instagram)

Otra pista importante es que desde ahora la actriz está llevando clases de baile, tal y como lo demostró en un video que subió esta semana a sus redes sociales, que si bien no aparece meneándose a ritmo de ballroom-- que es lo que se hace en Dancing with the stars-- por lo menos estaría aflojando piernas y caderas para lo que se viene.

Habrá que esperar unos días cuando hagan oficial a las diez estrellas, pero es un hecho de que la Peliteñida está cada vez más cerca de Tiquicia.