Bailarín Michael Rubí viene a Dancing sin su pareja, que se quedará en Punta Cana

El bailarín Michael Rubí le puso una pausa a su vida en República Dominicana para venir a Tiquicia a bailar en Dancing with the stars.

En menos de un mes arranca la sétima temporada del programa de baile de Teletica y como ya sabemos quiénes son los famositicos que competirán este año por el trofeo, solo faltaban por confirmar los profesionales que los acompañarán en la pista.

Además de Michael, también estarán Lucía Jiménez, Javier Acuña, Alhanna Morales y Yessenia Reyes.

El grupo de bailarines lo completan Angélica Gamboa, quien actualmente forma parte del equipo coreográfico del cantante Marco Antonio Solís; los mexicanos Jahzeel Acevedo, Kevin Vera y Érick Vázquez y el joven Andrés Fernández, que debutará este año en Dancing.

Dentro de unos días Teletica anunciará cómo quedarán emparejados con las estrellas, que son: Kimberly Loaiza, Nicole Aldana, Mauricio Hoffmann, Gabriela Jiménez, Lorna Cepeda, José Miguel Cruz, Melissa Diakova, Víctor Núñez, Bryan Ganoza y Joaquín Yglesias.

Rubí está que no se cambia por nadie por regresar al programa, tras dos años de ausencia por la pandemia.

Aunque Maik, como le dicen sus amigos, dice sentirse muy a gusto viviendo en Punta Cana, donde trabaja bailando y cantando para una línea de hoteles, también estaba deseoso de volver a su patria.

El alajuelense conversó con La Teja desde Punta Cana y nos confesó que se vendrá solo, porque su pareja se quedará viviendo allá, de momento.

- ¿Por qué decidió dejar sus sueños en Punta Cana por volver a la pista?

Fue durísima la decisión, porque tuve que poner muchas cartas sobre la mesa, tuve que sentarme a pensar demasiado, tuve que valorar bien los dos escenarios y al final pues me decidí por Dancing, que es un formato al que de verdad yo le tengo demasiado cariño, es un formato que a mí me gusta mucho hacer.

Entonces, desde el momento en que me lo propusieron yo lo consideré inmediatamente, pero también tenía que valorar otras cosas, porque yo tengo bastante tiempo de no estar en Costa Rica y yo tengo aquí prácticamente una vida hecha, tengo carro, casa, un trabajo y la verdad el encontrar un trabajo estable en este tipo de medio es un poco complicado.

- ¿Le costó mucho decir que sí, entonces?

Tuve que valorar mucho, lo conversé muchísimo con la producción, porque realmente yo no estaba tan seguro de poder hacerlo, no sabía si aquí iba como a dejar todo tirado y que fuera también a la vez un problema. De hecho, cuando me hicieron la propuesta yo le dije a la producción que tenía que darme unos días, porque realmente no sabía qué hacer. Fue superdifícil la decisión, la verdad.

-¿Cuándo regresa para incorporarse a Dancing?

No te puedo decir cuándo llego, porque es sorpresa para algunas personas muy queridas y allegadas a mí en Costa Rica. No te puedo decir la fecha exacta, pero sí le puedo decir que llego muy pronto.

- ¿Qué va a pasar con todo lo que se compró allá?

El carro lo estoy vendiendo y espero en Dios que se me venda en estos días que todavía me quedan de estar por acá. Lo estoy vendiendo porque realmente no sé si voy a regresar, Dancing es una ventana de oportunidades tan grande que a veces de ahí salen otras cositas, uno brinca a otros lugares, o tal vez me pueda quedar en Costa Rica haciendo otro proyecto o algo así, pero no sé realmente qué va a pasar después de Dancing, pero bueno, con solo saber que las puertas de este lugar quedan abiertas, yo con eso me voy tranquilo.

- ¿Su pareja también se viene con usted?

Diego (Barahona) se queda aquí. Él se va a quedar algunos meses más porque todavía está en contrato y además de eso él tiene sus objetivos y sus cosas, que obviamente no va a tirar a la basura porque yo me tengo que ir, entonces, nada, aquí él se queda y vamos a ver qué pasa.

- ¿Qué le dijeron sus compañeros del hotel?

Algunos se han puesto triste porque hay alguna gente con la que sí me he encariñado muchísimo durante todo este tiempo, pero a la vez la mayoría está muy contenta de que vaya a hacer un proyecto que me llena tanto de ilusión. Algunos ya me dijeron que van a juntar su dinerito para irse a pegar un ride a Costa Rica.

- ¿Cuál estrella le gustaría de pareja en esta temporada?

Realmente a nosotros ni nos habían dicho, entonces, no sabía ni quiénes iban a competir este año. Me parece un elenco muy variado, pero a la vez superfuerte, porque siento que todos, o por lo menos la mayoría de los que conozco, han bailado aunque sea una cosita alguna vez, entonces, no van a ser tan difíciles los niveles de baile a la hora de exigirles a ellos y, demás, porque todos son jóvenes y competitivos. Entonces, quien sea quien me vaya a tocar yo voy a estar complacido y contento.

- ¿Le gustaría una que sepa bailar, por lo menos?

Honestamente, prefiero una que tenga la mejor actitud, porque me he dado cuenta que realmente lo que más me importa a mí es llegar al salón y poder crear con esta persona, alguien con quien yo pueda llevarme bien y además tener la libertad de decirle: ‘bueno, vamos a hacer esta loquera’ y que de una vez me diga que sí y que no empiece con: ‘hay no, eso no, me voy a ver fea, no me gusta’.

- Ha sido finalista en la últimas cuatro temporadas, ¿siente que ya este año sí gana el trofeo de campeón?

La verdad yo voy a disfrutar la temporada y a tratar de hacer mi mejor trabajo. Todo queda en manos de Dios.

