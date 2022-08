Hermano de Johanna Solano es el más feliz con el regreso de Bryan Ganoza a la pista de Dancing

Sergio Solano confesó que no conocía a Bryan Ganoza de antes sino hasta ahora que lo empezó a apoyar en la competencia de baile. Instagram

Bryan Ganoza regresa el próximo domingo a la pista de Dancing with the Stars y el más feliz de todos con esta noticia es el hermano de la guapa exMiss Costa Rica, Johanna Solano.

El deportista Sergio Solano fue uno de los que más luchó en sus redes sociales para que la producción de Teletica Formatos hiciera que el “cabro más macabro” regresara a la competencia de baile y por fin se le cumplió su deseo.

Desde que la producción anunció lo de la nueva regla llamada “Wild Card” (comodín), Solano se puso nuevamente las pilas para ayudar a su bailarín favorito pidiendo votos y, según confesó, al ver que ganó la votación pegaba brincos de la contentera.

Hermano de Johanna Solano cumplió su deseo de conocer a Bryan Ganoza

Teletica hizo una transmisión especial en sus redes sociales la noche del lunes para dar la noticia de que Ganoza alcanzó el 69% de los votos, José Miguel “JM” Cruz el 21% y Melissa Diakova “Meme” apenas el 9%.

“A mi me parece que es un buen mae, un muchacho que la pulsea, que lucha por lo que quiere y me pareció una buena ficha para apoyar. Así fue como nació el apoyo, es un apoyo real, yo le dije a mi familia desde el principio ‘voy con Bryan y voy a muerte con él’. A parte que yo veo que es un mae que le mete vacilón al programa, energía cuando está en la pista y por eso nació el apoyo hacia él y no solo mío, también en mi casa vamos con él”, dijo el ciclista.

Sergio confesó que al ver que su ficha regresaba a la competencia no dudó en escribirle para felicitarlo y que Ganoza le prometió que volvería con más fuerza y más dispuesto que nunca a ganar el trofeo de esta sétima temporada.

Bryan Ganoza le prometió a Sergio que regresará a la pista con más fuerza por agradecimiento a todo su apoyo. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

¡Ya es oficial! El Cabro más macabro regresará a menearse a Dancing with the Stars

Ganoza fue el expulsado en la gala del domingo 31 de julio y Sergio creo un video en TikTok pidiendo el apoyo del público para que lo dejaran regresar y hasta creo el hashtag #quevuelvaelmacabro, el cual se popularizó en redes sociales.