¡Ya es oficial! El Cabro más macabro regresará a menearse a Dancing with the Stars

Bryan Ganoza y la bailarina Jahzell Acevedo volverán a hacer yunta. (Lilly Arce Robles.)

¡Ya es oficial! Bryan Ganoza, el Cabro más macabro, regresará a menearse a la pista de Dancing with the Stars.

Como era de esperarse, el musculoso, quien fue el tercer eliminado del programa de meneos de Teletica, logró más votos que Melissa Diakova y que José Miguel Cruz en la votación.

Esto se da gracias a la nueva regla llamada “Wild Card” (Comodín), que implementó la producción para ponerle un poco más de picante al asunto.

Esta noche, Teletica hizo una transmisión especial en sus redes sociales para dar la noticia de la vuelta de Ganoza, quien a partir de este martes volverá a ensayar con Jazhell Acevedo.

Bryan alcanzó el 68% de los votos, JM el 21% y Meme apenas el 9%.

El cabro tenía claro desde un principio que había gente moviéndose para que tuviera una nueva oportunidad.

“Iba manejando y tuve que parar cuando me dijeron, porque no sabía cómo reaccionar, no esperaba un mensaje así, tampoco una segunda oportunidad, porque sí ha habido muchas iniciativas para que yo volviera y otra gente recogiendo firmas haciendo campaña, pero yo no quería forzar nada, pero que se dé la oportunidad de tener otro chance, me deja encantado”, aseguró Bryan.

Recordemos que Gaby Jiménez declinó estar entre las opciones para regresar, pues para ella no era justo volver si ya los jueces la habían sacado.