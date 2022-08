Hermano de Johanna Solano pide seriamente que Bryan Ganoza regrese a Dancing

Sergio Solano, hermano de la exmiss Costa Rica Johanna Solano, encabeza una especie de movimiento que surgió en redes sociales luego de la expulsión de Bryan Ganoza de Dancing with the Stars.

Sergio grabó un TikTok pidiéndole a la producción del programa de meneos de Teletica, que devuelva al Cabro más macabro a la competencia, pues no está de acuerdo con que haya salido.

Recordemos que su hermana fue la ganadora de la quinta temporada al lado de Kevin Vera.

Sergio Solano está comprometido con regresar al Macabro a la pista de Dancing. TikTok.

“Buenas, mi nombre es Sergio Solano y estoy acá para pedir el regreso de Bryan Ganoza a la competencia de Dancing with the Stars. No estamos de acuerdo con el resultado ni con su expulsión, entonces... que vuelva el Macabro”, dice el deportista en la grabación.

No sabemos si es en plan vacilón ( suponemos que sí), pero ya son varias las publicaciones que se han visto en redes sociales presionando para que el musculoso vuelva a entrar a la pista. Lo que nos hace preguntarnos, ¿ por qué si los entretiene tanto no votaron por él para que no fuera a reto?

[ Bryan Ganoza: “A mí me faltó decirle a la gente que el Macabro es solo un personaje” ]