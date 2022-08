Bryan Ganoza: “A mí me faltó decirle a la gente que el Macabro es solo un personaje”

Ganoza se fue muy agradecido por la oportunidad de haber participado en el programa. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Desde hace un tiempo, Bryan Ganoza dejó ese nombre para convertirse, tanto en sus redes sociales como en la mente de la gente, en el “Cabro más macabro”, un cambio con el que lanzó su polémica carrera musical.

Este particular personaje, que vino con lentes, peinados y atuendos exóticos, así como con un estilo más confrontativo, no le cayó bien a muchas personas, que no se cansaron de criticarlo y darle duro cada vez que aparecía algo nuevo de esa figura.

[ Macabro adiós en Dancing with the Stars: Eliminaron a Bryan Ganoza ]

Con su participación en Dancing with the Stars, que finalizó este domingo tras ser el tercer eliminado de la competencia, Bryan aseguró que detrás de ese personaje hay un ser humano que lucha por sus sueños y por darle un buen estilo de vida a su familia.

“A mí me faltó decirle a la gente que el Macabro era un personaje, nunca se lo dije, lo hice a un nivel alto y la gente me empezó a agarrar un odio, pero muchos también lo aman. Yo creo que ahora las personas tienen más claro cuando ven al Cabro más macabro en un show y ya cuando hablan con Bryan Ganoza, la persona, que tiene su familia y trabaja por ella, y que también tiene muchos sueños”, contó.

[ Bryan Ganoza y Kimberly Loaiza dieron gran lección de vida en la quinta gala de Dancing ]

Al cantante no le extrañó tanto como a otros su salida de Dancing with the Stars, pues sabía que era una gran posibilidad debido a que no pudo lograrlo con su presentación a ritmo de salsa.

“No me sentía al cien con la coreografía, tuve que cambiar algunos pasos y pude sacarla al cien hasta el sábado y eso hizo que tuviera solo unas horas para ensayarla. Que me quedara mal era una posibilidad y estaba el otro factor que eran los votos de la gente, no fue suficiente y me mandaron al reto, ahí tuve una mala cargada, que fue muy notoria, pero todo bien. Fue una puerta muy grande que se me abrió y quedo feliz por haber participado en este formato, que tanta gente lo ve y se identifica muchísimo, que nos permite mostrar la parte humana nuestra. Me voy contento, agradecido y a seguir trabajando”, dijo.

[ ¿Cambió Bryan Ganoza gracias a Dancing with the Stars? Su pareja responde ]

La cercanía con sus hijos es algo que ahora Bryan Ganoza atesora mucho más. (Lilly Arce Robles.)

Ahora buscará sacarle provecho a todo lo que aprendió en la pista.