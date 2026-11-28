El deseo de Navidad de Amanda, la hija menor de Melissa Durán, golpeó el corazón de la periodista y presentadora de noticias.

A la niña le dieron en un comercio una hoja para que dibujara o escribiera el regalo que quiere que le traiga el Niño Dios y su deseo tocó las fibras de su conocida mamá.

Melissa Durán consideraba a su suegra su segunda mamá. (Instagram/Instagram)

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Meli compartió en Instagram una fotografía de lo que eligió su hija.

El duro deseo de Navidad de la hija de Melissa Durán

“Me acerqué a ver qué había escrito en su carta al Niño Jesús y (agregó un emoticón de tristeza)”, dijo Meli.

Amanda hizo un dibujo de ella junto a su abuelita Yita, la mamá de Esteban Mora, quien falleció a inicios de octubre.

Melissa Durán compartió el emotivo deseo de Navidad de su hija Amanda. (Instagram/Instagram)

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La señora era para Melissa una segunda mamá, por eso el deseo de su hija le hizo el corazón un puño.

En la hoja, Amanda escribió: “estar juntas. Te amo”.

Doña Ligia Ligia Mayela Soto Rodríguez, falleció el pasado 9 de octubre a los 77 años.