A Melissa Durán la quieren ver como reina de belleza y esto es lo que responde ella

Melissa Durán es una bellísima periodista, que podría dar la pelea en cualquier concurso.

Hay quienes quieren ver a la periodista y presentadora de noticias, Melissa Durán, como participante de algún concurso de belleza y, ojalá, reina.

Así se lo hicieron saber a la guapa de Multimedios este martes en Instagram y la persona que se lo propuso hasta le predijo el triunfo.

Fue la propia Meli la que compartió la curiosa pregunta y afirmación que le enviaron en esa red social, que le llegó por medio del famoso jueguito de la caja de preguntas.

“¿Cuándo participa en Señora Costa Rica? ¡Fijo gana!”, le consultaron a Meli en la popular dinámica que a muchos famositicos los ha puesto entre la espada y la pared cuando la juegan.

Melissa Durán tiene un cuerpazo. (Instagram)

La pregunta no acorraló a Meli, por el contrario, ella respondió de una manera muy natural aunque sí algo sorprendida por el planteamiento.

“¿Usted sabe? No, yo creo que no nací para eso. No tengo esa disciplina y todo eso que se requiere, pero gracias, de verdad, es un halago”, respondió la simpática comunicadora.

No hay ninguna duda de que Meli, de 36 años, es guapísima y de que tiene gran potencial para ganar algún concurso de belleza para señoras, mamás y mujeres casadas.

Melissa Durán habla de si participaría en concursos de belleza

Si se decide en algún momento, Meli tiene dos opciones aquí: el Señora Costa Rica que dirige la exreina de belleza Marisol Soto; o el Mrs Universe Costa Rica, de la exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, y su amiga y también exreina de belleza, Johanna García.

Como dicen, ahí le pasamos el santo a Meli por si acaso se decide explorar y probar suerte como candidata de un concurso de belleza.