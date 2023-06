Una oficial de la Fuerza Pública busca ser la reina de Costa Rica

Cristina Castro es la policía del Mrs. Universe. Cortesía, foto Randall Rodríguez.

Cristina Blanco, una oficial de la Fuerza Pública, quien por lo general intenta conservar la paz y la seguridad en las calles de San Ramón, es una de las 12 bellísimas damas que pulsean ser la Mrs. Universe 2023.

Este conocido concurso, dirigido por las guapas de María Teresa Rodríguez y Johanna García, dio a conocer las candidatas que lucharán por la corona, que actualmente pertenece a Ivy Perera, quien ganó el año anterior.

Como suele ocurrir en este certamen, las señoras que participan son completos mujerones, pues no solo lucen bien físicamente, sino que también complementan la belleza con algo más, en el caso de Cristina, se tiene que dividir con su trabajo como policía, así como su familia, ya que tiene dos hijos y además de eso, canta.

El concurso Mrs. Universe reúne a varias de las mujeres más bellas del país. Foto: Cortesía, Randall Rodríguez.

“Por dicha en el trabajo me están ayudando, he cambiado un poco horarios, otros días me toca de noche y aprovecho el día para ir a ensayar, he sentido un gran apoyo tanto de mi familia como de mis compañeros de trabajo. Yo tenía como meta estar en el Mrs. Universe y hasta ahora lo logré y creo que me está yendo bien en las dos facetas”, aseguró.

Anteriormente trabaja en el puro centro de San José, en la llamada zona roja y hace poco la trasladaron a San Ramón, lugar donde vive.

Ella afirma que aunque muchos quieren pasarse de graciosos diciéndole que quieren que los arreste una policía tan guapa, no tarda mucho en ponerlos en su lugar.

“Siempre pasamos en mucho movimiento porque sí hay bastante incidencia en San Ramón. Vieras que me pasan diciendo cosas de que se van a portar mal para que yo llegue, a mí a veces me da risa pero también cólera porque creo que es falta de respeto, pero al final trato de quedarme seria, pero entender que lo hacen como una broma, nada más”, dijo.

Acerca de la presentación, Cristina contó que fue una experiencia muy linda en donde todas las participantes pudieron sacar nervios y prepararse para lo que será la gran final el próximo 25 de julio en el Auditorio Nacional.

Además de Blanco, están María Fernanda Miranda, Karla Ortiz, Thelma Zeledón, Amy Villegas, Greilin Monge, Karina Vega, Sarai Moraga, Paola Rey, Jennifer Torres, Wendy Ramírez y Gabriela Molina.