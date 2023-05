Novio de María Teresa Rodríguez nos contó cómo vivió ella la bronca que se les vino encima

Alex Miranda, novio de María Teresa Rodríguez.

El abogado Alex Miranda vivió una tormenta que se le vino encima la semana anterior luego de que trascendiera un video donde agredía a un hombre en el estadio Morera Soto, quien aparentemente le había robado el celular.

Alex ya puso la denuncia y aunque mejor le echa tierra al teléfono, quiso poner un precedente por aquello de que la persona ya tenga historial.

El aficionado manudo también nos contó cómo vivió su pareja ese momento tan complicado, pues en las redes sociales lo criticaron mucho y lo tildaron de agresor, sin saber qué era lo que había ocurrido.

-Qué sabe del celular, ¿pudo recuperarlo?

No pude recuperarlo, puse la denuncia en el OIJ para ver si se puede lograr, aunque sé que es difícil, pero por lo menos que quede la denuncia ahí y ver qué se puede hacer con este muchacho. Soy abogado y no me gusta que ese tipo de cosas queden impunes, este tipo de personas andan haciendo daño en la calle y al día siguiente los vemos como si nada, no creo que recupere el celular, pero por lo menos se marca un precedente.

-¿Cómo quedó con todo esto, ya que usted no es figura pública?

Sí, es una situación complicada porque yo soy abogado, no tengo nada que ver en el medio, pero cuando inicié con María Teresa sabía que era una figura pública y probablemente también me iba a ver expuesto, sin embargo, con respecto a los comentarios y demás, no he puesto atención, ni tampoco he tenido tiempo para hacerlo.

Si uno se pone a leer comentarios se va a calentar la cabeza, me preocupaba el tema de mis papás, pero ellos han hecho lo mismo. Son personas que no me conocen, creo que cualquier ser humano hubiera tenido la misma reacción y por un hecho de esos tampoco es que sea una persona agresiva, pero al momento uno reacciona. Como dije, reprocho mi actitud, pero a cualquiera le podría haber pasado.

María Teresa Rodriguez y Alex Miranda llevan un año juntos. Instagram.

-Había algunos que decían que Tere tenía que ponerse viva porque eso era una muestra de que usted era un agresor, ¿se dio cuenta de esas cosas?

Sí, de lo poco que vi, había varios de esos de que Tere tuviera cuidado, pero por dicha, ella es una mujer supermadura y tampoco le ha puesto mucha atención a eso. La gente no sabe nada y se atreve a opinar, pero insisto en que es una reacción normal de cualquier ser humano, si a uno le hacen un daño, uno se va a defender y es vacilón porque en otras oportunidades se han visto situaciones donde agarran a un ladrón y le dan en el suelo y ahí sí, los comentarios dicen que está bueno y que le hubieran dado más duro, pero esta vez, por ser el novio de una figura pública, ahí sí está mal.

-¿Quedó sin ganas de volver al estadio?

No puedo echarle la culpa al estadio porque la seguridad tampoco puede saber quién va a cometer un delito y quién no, más bien, para la próxima voy a evitar al menos ir a gradería. Yo tenía rato de no ir, un amigo me invitó y si volviera, evitaría ir a esa zona, también estar más al pendiente o llevar un pantalón más ajustado, pero son situaciones que se viven en el país, no solo en el estadio, sino en la calle o en cualquier lado podríamos ser víctimas.

-¿Le dolió más por haber perdido el campeonato?

Sí, claro, pero yo no sé si es por ser la Liga, pero pienso que sorpresa hubiera sido que quedaran campeones, yo quería que pasara, pero ya eso uno lo esperaba.