A Melissa Mora la cuestionaron sobre su novio actual y esto fue lo que contó sobre él

Melissa Mora, modelo y cantante, contó que sigue con novio. Foto: Ninafotografiacr (NInafotografiacr/Instagram)

A Melissa Mora le hicieron una pregunta que, según parece, tenía a más de uno con la duda: por qué dice que su actual novio es de San Carlos si quienes lo conocen desde hace años saben que no es así.

La modelo y cantante recibió el cuestionamiento por medio de una caja de preguntas en Instagram. “¿Por qué dices que tu pareja es de San Carlos si es de Upala, zona norte?”, le escribieron.

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Melissa Mora sigue de pareja del joven Randy González. Exclusiva de La Teja. (Instagram/Instagram)

Melissa no se quedó callada y aclaró el asunto mientras compartía una fotografía en la que se apreciaba un enorme ramo de rosas rojas, que seguramente se lo habría dado su romeo.

“Porque cuando lo conocí a él vivía en San Carlos, pero sí tengo bien claro que toda la familia es de Upala, de hecho, voy mucho y me encanta”, explicó.

Con esa respuesta, la guapa dejó claro que conoce muy bien las raíces de su actual pareja, Randy González Chamorro, y que además disfruta visitar la tierra de su familia.

Melissa Mora contó que viaja mucho a Upala donde la familia de su actual novio. (NInafotografiacr/Instagram)

La cantante empezó a salir con Randy hace menos de seis meses, luego de terminar su sonada relación con Alberto “Beto” Gómez, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición.

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El novio de Melissa Mora se la pasa en San Carlos donde tiene sus negocios, por eso a ella se le ve mucho por la zona. (NInafotografiacr/Instagram)

Por lo visto, el romance con Randy sigue viento en popa, pues el detalle de las rosas rojas también dejó ver que Melissa continúa disfrutando de esta etapa sentimental.