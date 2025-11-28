Melissa Mora termina de confirmar que acabó su soltería

Melissa Mora dejó más que claro que su relación con Beto Gómez se acabó para siempre. (redes/Instagram)

La cantante y modelo Melissa Mora volvió a dejar claro que anda feliz y bien enamorada.

La ramonense compartió en su Instagram una historia junto a su nuevo galán, un galán de nombre Emerson Cruz, de 40 años y vecino de La Garita de Alajuela.

La pareja apareció muy acaramelada mientras hacía ejercicio en un gimnasio de San Ramón, al que, por lo visto, asisten juntitos.

LEA MÁS: Así es el atractivo hombre con el que Melissa Mora está saliendo

Melissa Mora y su nuevo galán Emerson Cruz van juntos al gimnasio. (redes/Instagram)

Meli ya se había dejado ver con él por primera vez en el concierto de Julión Álvarez, donde prácticamente confirmó que lo suyo con Alberto “Beto” Gómez quedó en el pasado y de manera definitiva.

Eso sí, horas antes de compartir estas nuevas imágenes, la artista encendió las redes al tirarle con todo a una página de chismes que aseguró que ella solo anda con hombres adinerados y con familia.

Melissa Mora evidenció una vez más que se volvió a enamorar. (redes/Instagram)

Melissa no se quedó callada y respondió que eso era “pura mentira y falsedad”.

“Hasta dónde llega el no tener temor de Dios con la lengua. Con la lengua usted puede destruir a una persona”, dijo.

LEA MÁS: Melissa Mora hace confesión de su vida privada que dará mucho de qué hablar

La cantante recalcó que está tranquila, segura de quién es y enfocada en disfrutar la vida “sin hacerle daño a nadie”.

Todo apunta a que el nuevo amor le está sentando de maravilla a la artista y empresaria.