Así es el atractivo hombre con el que Melissa Mora está saliendo

Melissa Mora decidió dejarse ver tal cual está: contenta, relajada y bien acompañada.

La cantante mostró públicamente al hombre que está conociendo y lo hizo nada menos que durante el concierto del mexicano Julión Álvarez, quien se presentó este sábado en el Estadio Nacional.

Melissa Mora se mostró bien acompañada en el concierto de Julión Álvarez. (redes/Instagram)

La modelo contó que disfruta mucho la música del artista y que no quiso perderse el espectáculo.

“Me encanta el show del artist; mi canción preferida es Ojos Verdes. Los que seguimos a Julión Álvarez siempre conectamos”, dijo la guapa en una entrevista con El Show de Ariel.

LEA MÁS: Melissa Mora hace confesión de su vida privada que dará mucho de qué hablar

Melissa Mora se mostró muy cariñosa. (el show de Ariel /melissa mora y emerson)

Emerson, es el joven que le estaría robando el corazón a Melissa Mora. (el show de Ariel /melissa mora y emerson)

Melissa también confirmó que está soltera, que disfruta de la vida y que la está pasando muy bien, en especial porque llegó acompañada de Emerson, el hombre con quien ha estado compartiendo recientemente. El joven, por su parte, comentó que son amigos y que apenas se están conociendo.

LEA MÁS: Melissa Mora está devastada porque le mataron a su perra

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video publicado por Ariel, en el que se ve a Melissa y Emerson dándose un beso de piquito.

Este medio contactó a la artista para conocer más detalles, y nos confesó que tienen poco de conocerse.

“Me parece que es una persona muy bella y siento que tiene buenas intenciones. La verdad si se da algo, me gustaría que sea algo bonito y bien hecho. Nos estamos conociendo con calma y mucho respeto”, concluyó.