Así es el atractivo hombre con el que Melissa Mora está saliendo

Melissa Mora decidió dejarse ver tal cual está: contenta, relajada y bien acompañada.
La cantante mostró públicamente al hombre que está conociendo y lo hizo nada menos que durante el concierto del mexicano Julión Álvarez, quien se presentó este sábado en el Estadio Nacional.
La modelo contó que disfruta mucho la música del artista y que no quiso perderse el espectáculo.
“Me encanta el show del artist; mi canción preferida es Ojos Verdes. Los que seguimos a Julión Álvarez siempre conectamos”, dijo la guapa en una entrevista con El Show de Ariel.
LEA MÁS: Melissa Mora hace confesión de su vida privada que dará mucho de qué hablar
Melissa también confirmó que está soltera, que disfruta de la vida y que la está pasando muy bien, en especial porque llegó acompañada de Emerson, el hombre con quien ha estado compartiendo recientemente. El joven, por su parte, comentó que son amigos y que apenas se están conociendo.
LEA MÁS: Melissa Mora está devastada porque le mataron a su perra
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video publicado por Ariel, en el que se ve a Melissa y Emerson dándose un beso de piquito.
Este medio contactó a la artista para conocer más detalles, y nos confesó que tienen poco de conocerse.
“Me parece que es una persona muy bella y siento que tiene buenas intenciones. La verdad si se da algo, me gustaría que sea algo bonito y bien hecho. Nos estamos conociendo con calma y mucho respeto”, concluyó.