Farándula

Melissa Mora hace confesión de su vida privada que dará mucho de qué hablar

Cantante y modelo no se anduvo con rodeos para confirmar la inesperada noticia

Por Manuel Herrera

La modelo y cantante Melissa Mora hizo una confesión sobre su vida privada este jueves, de manera clara y directa, aunque sin entrar en detalles.

Al ser consultada sobre si seguía con su novio y prometido, el empresario Alberto “Beto” Gómez, su respuesta fue tajante.

“No”, afirmó Melissa.

¿Sigue con novio? Esto respondió Melissa Mora

Historia de su relación

En julio pasado, a Melissa le hicieron la misma pregunta y en esa ocasión respondió que sí seguía ennoviada con Beto, incluso compartió una foto junto a él.

La relación entre ambos ha tenido varios altibajos: se comprometieron en mayo de 2023, terminaron en junio del 2024, regresaron en agosto de ese año y 14 meses después decidieron separarse nuevamente.

Melissa Mora y Alberto Gómez en el 2023 en el inicio de su relación. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

¿Qué busca Melissa en un hombre?

Aunque no reveló las razones de su nueva soltería, Melissa Mora sí compartió lo que debe tener un hombre para conquistarla.

“Siempre las mujeres pedimos una serie de requisitos, entonces más que ofrecer es usted también qué tiene para dar. Siempre es química, dar lo mejor y que todo fluya, pero un hombre, para ganarse el corazón de cualquier mujer, debe ser también detallista. Si quiere tener una reina, compórtese como un rey”, indicó Melissa.

Así tiene que ser el hombre que quiera robar el corazón de Melissa Mora

Mora habló de eso porque también se lo consultaron en la cajita de preguntas de Instagram.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

