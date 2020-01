“Llegué a la casa antitos de las ocho, después de un día largo de trabajo y no había luz. Me llamó la atención que vi que el colchón de mi cama estaba levantado, pero pensé que había sido porque mi papá buscó algo. Después alumbré el baño y vi que no estaba la ducha y todos los cables estaban ahí guindando”, comentó Paty, quien lleva varios años en el modelaje.