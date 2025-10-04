A Natalia García la intentaron estafar con Alejandro Sanz como gancho

Natalia García denunció este sábado que la intentaron estafar a nombre de Alejandro Sanz. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

La periodista Natalia García denunció este sábado que la intentaron estafar usando como gancho al cantante Alejandro Sanz.

Naty es fan del artista español y los delincuentes se quisieron aprovechar de eso para que la comunicadora cayera en la trampa; dichosamente, nada pasó.

García contó este sábado en sus historias de Instagram la situación de la que casi es víctima y compartió el mensaje que le enviaron.

“Los estafadores ya no respetan ni sentimientos. Ustedes tienen idea de lo que sintió mi corazoncito partío”, dijo Naty sobre lo acontecido.

A la expresentadora de noticias de Multimedios y Repretel, le enviaron un mensaje por Instagram, supuestamente del equipo encargado de las redes sociales del intérprete de “Amiga mía”.

Natalia García es gran fan de Alejandro Sanz. Fotografía: Archivo LT.

“Soy Betty, miembro del equipo de gestión de redes sociales de Alejandro Sanz. Nos pidió que hiciéramos una encuesta de Instagram sobre los comentarios, publicaciones, etiquetas, etc. más frecuentes en su perfil. Al finalizar, resultó ser uno de los más frecuentes”, se lee en la primera parte del mensaje que recibió García.

Luego, la mujer le explica que Alejandro Sanz le pidió directamente contactarse porque estaba interesado en hablar con la periodista tica, en reconocimiento por ser su fan.

“Me ha pedido personalmente que me ponga en contacto con usted. Le gustaría tener una conversación personal y expresarle su profunda gratitud. Debido a su apretada agenda, me han asignado la tarea de contactarle. Asegúrese de bloquear todos los perfiles falsos que dicen ser Alejandro Sanz. Envíele un mensaje a través de su cuenta de Telegram para que pueda enviarle un mensaje de voz”, continuó el texto.

Natalia García compartió esta publicación del intento de estafa del que casi es víctima. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

A Naty le enviaron un link de Telegram al que tenía que ingresar para que, según ellos, hablara con Sanz, un procedimiento que se ha vuelto común entre los ciberdelincuentes.

Gracias a Dios, Naty no se dejó ir por la emoción y pensó en frío la propuesta que, de haberla aceptado, le habría salido carísima.