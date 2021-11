A Opo Marín le clonaron la tarjeta y le vaciaron la cuenta del banco de a poquitos

Opo Marín quedó curado y ya no suelta su tarjeta./ Foto Maritza Ruiz Opo Marín quedó curado y ya no suelta su tarjeta./ Foto Maritza Ruiz (Maritza Ruiz)

El humorista Opo Marín está más que agüevado debido a que se dio cuenta que desde febrero le están robando plata de su cuenta bancaria.

Resulta que el viernes anterior el también locutor de radio se enteró de que habían algunos cargos en su cuenta que él no hizo.

Cuando revisó con más profundidad, cayó en cuenta de que llevaba casi un año dándole de comer a algún bicho, pues según las cuentas que hizo con la gente del BCR, en total se le desaparecieron unos 700 mil colones, que en tiempos de pandemia son, para alguien que trabaja en el medio del entretenimiento, como 10 millones de colones.

“Seguramente alguien agarró mi tarjeta y la clonó, esto viene desde febrero, con poquitos, pedían comidas a Uber Eats u otros lugares de empanadas, de pizza, porque como no hay que presentar la tarjeta, lo hacen así. Eso me pasó a mí por desordenado, yo no soy de los que se fija a cada rato si tengo o no en la cuenta”, dijo.

Muchas de las compras las hicieron en Uber Eats. Foto: Ilustrativa, Rafael Pacheco Muchas de las compras las hicieron en Uber Eats. Foto: Ilustrativa, Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Opo cuenta que el banco le explicó que seguramente en algún momento dio su tarjeta para pagar en algún lugar y que en ese momento aprovecharon para tomarle una foto y clonarla.

“El método que aplican es ese, al que puedan lo dejan sin nada de una vez, pero sino van de a poquitos, como hormiguitas. En el banco dicen que eso lo devuelven, pero luego de un estudio y que hay que esperar tres meses, si lo hacen pues bueno y si no, me fui, sé que a más de uno le ha pasado y entonces para que todos pelemos el ojo”, agregó.

Un ejemplo que dio Opo es que en algunos moteles, cuando alguien paga con tarjeta, las personas se la llevan y no es si no hasta el rato que se la devuelven. Igual pasa en gasolineras o en restaurantes.

Por supuesto no podíamos dejar la oportunidad de preguntarle si ese fue el caso de él y dijo que no, pues trata siempre de llevar efectivo.

“La (muchacha) del banco me dijo que a mucha gente le pasa, recomendó no soltar la tarjeta en ningún lugar, yo ahora lo que hice fue meter la tarjeta al celular y pago con él, si necesitan pagar tiene que mostrar el celular. Si me sale una emergencia en el motel me va a tocar ir corriendo al cajero para no irme nuevamente en todas”, afirmó.