A Pablo Rodríguez lo revolcó lo que parecía un resfriado, hasta que le dieron el alarmante dictamen

Pablo Rodríguez sigue siendo pareja de Viviana Calderón solo que ahora él está viviendo en Guanacaste. (Instagram)

El actor Pablo Rodríguez se sacó la lotería, como decimos los ticos popularmente, y no precisamente estamos hablando de dinero.

Al igual que muchos costarricenses el musculoso ha estado algo resfriado en estos días al punto que no podía ni levantarse de la cama.

El expresentador de Buen día está viviendo ahora solo en Nosara, Guanacaste, pues se montó un negocito de venta de pollo cerca de la playa, y contó que la vio realmente fea.

Al ver que la gripe no se iba por más medicamentos, se fue a hacer unos exámenes de laboratorio y ahí es donde salió con cartón lleno.

Según contó, los resultados revelaron que tiene dengue, pero además algunos otros síntomas son de influenza, así que le diagnosticaron los dos virus.

“Tengo ambos virus, por eso es que yo decía que una gripe no me puede tener tres días en cama, pero bueno, así es. Gracias a todas las personas que me han escrito, gracias a las personas que me han deseado pronta recuperación”, dijo en sus historias de Instagram.

Pablo Rodríguez contó que realmente la ha visto fea estos días que ha estado enfermo. (redes/Instagram)

Además, aprovechó para enviar un mensaje a la población de que se cuide o tenga mayor precaución porque el mosquito del dengue “en estos tiempos es cuando más ataca”.

Para terminarla de hacer le ha tocado cuidarse solo, porque su novia Viviana Calderón no ha podido viajar hasta la playa para chinearlo, porque está con sus tareas de mamá.

