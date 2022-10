A Papi Pazz le llovió durísimo por un chiste que ofendió a los heredianos

Papi Pazz mejor no hablará de muchos temas en sus chistes.

Un chiste en el que Papi Pazz hablaba sobre lo caras que estarán las entradas cuando se inaugure el estadio de Herediano... en “2050″ no le cayó muy bien a los aficionados florenses que se le fueron encima en redes sociales.

La cosa fue tanta que incluso tuvo que sacar una especie de comunicado disculpándose con la gente que se haya sentido ofendida, pues, según él, no era su objetivo crear esa clase descontento ni ofender a nadie con su publicación.

“Los que me siguen saben que igual hago chistes de Alajuela siendo liguista, del Carmen, de Saprissa y de cualquier equipo, pero desgraciadamente hay personas muy envenenadas en todos los equipos y no les hacen gracia los chistes. Mi afán nunca es el de hacer sentir mal a nadie, pero definitivamente lo más sano para no crear mala vibra ni atmósfera es no meterse en temas de fútbol, ni de religión, ni política porque hay algunos que se ofenden y no es mi objetivo”, aseguró.

Papi Pazz vive un difícil momento debido a un tema de salud

Incluso, quitó la publicación de sus redes sociales para que le dejara de llover, pues se nota que mucha gente se desquitó con él todas las amarguras deportivas y hasta las que no.

De verdad que qué difícil debe de ser humorista en tiempos en que no se puede hablar de nada y todo el mundo se ofende por todo.