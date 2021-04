Empecé a los 6 años cuando me aprendí La Mochila azul y mis papás querían que se las cantara en la boda de ellos, hasta me hicieron una pista y ese día me quedé viendo la guitarra que estaba ahí, el profesor me preguntó que si quería aprender a tocarla, le dije que sí y desde esa edad empecé a hacerlo. Para mí la música es mi medio de comunicación, mi medio para interpretar emociones, soy una persona muy cerrada y me cuesta mucho expresarme.