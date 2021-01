“Cada uno disfruta de la compañía del otro, así que no pensamos en un bebé. Nuestros trabajos son muy complicados para atender ahorita a un bebé con todo el amor y tiempo que necesita, más bien disfrutamos más con la que ya tenemos, que ya se une a nosotros y no se nos despega, aunque a veces se comporta como un bebé, tanto así que más de una vez tenemos que pasarnos con ella a la cama porque no quiere dormir sola”, contó la comunicadora.