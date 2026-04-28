A periodista de Noticias Repretel lo golpea una dura noticia

El periodista y presentador de Noticias Repretel, Andrés Ramírez, atraviesa un difícil momento familiar tras el fallecimiento de su abuelita paterna, una noticia que compartió este lunes con sus seguidores.

El comunicador utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje lleno de amor, recuerdos y agradecimiento por el legado que ella dejó en su vida.

Andrés Ramírez es presentador y periodista de Noticias Repretel. (Instagram/Instagram)

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“Siempre nos esperaba con una sonrisa”

Ramírez recordó a su abuelita como una mujer llena de cariño, que siempre tenía un gesto especial con su familia.

“Siempre nos esperaba con una sonrisa. Le pedía una foto antes de irme, y me decía: ‘Claro, solo déjeme salir peinadita y arreglada para verme bonita’”, afirmó Andrés en un posteo de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de varias fotografías que atesora como recuerdo de su abuela.

Un legado lleno de amor y valores

El periodista destacó que, más allá de su partida, quedan enseñanzas que marcaron su vida.

“Hoy me quedan estas últimas fotos, miles de recuerdos, anécdotas y años compartidos. ‘Coma más, la comida está para ustedes’, siempre atendiéndonos con un corazón tan grande”, rememoró Ramírez.

Andrés Ramírez compartió varias fotos con su abuelita, quien falleció recientemente según comunicó este lunes. (Instagram/Instagram)

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Además, resaltó el legado que dejó la señora en él. “Sus valores, su ejemplo de fe y al gran papá que me dejó”, destacó.

Un gesto inolvidable con su bisnieto

Uno de los recuerdos más especiales que compartió Andrés fue el vínculo que su abuelita logró tener con su hijo Gabriel, de añito y medio.

“Y de lo más lindo: conoció a su bisnieto y hasta adelantó la navidad para que ‘Gabriel viera las luces’. Se nos fue de aquí, y nos acompaña desde arriba”, dijo Andrés.

A Andrés y su familia, desde La Teja, le enviamos nuestra solidaridad en el difícil momento.

Andrés Ramírez comunicó con este mensaje en Instagram la muerte de su abuelita paterna. (Instagram/Instagram)

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