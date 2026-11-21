María Alejandra Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, tendrá este sábado 21 de noviembre uno de los momentos más esperados de su participación en el certamen: la presentación del traje típico con el que buscará sorprender al público internacional.

El desfile se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, como parte de las actividades previas a la gran final del concurso de belleza.

La expectativa por el vestuario nacional es grande. Yessenia Ramírez nos contó que esperan que a los costarricenses les encante el diseño que lucirá la candidata.

Mariale Acosta (Instagram/Instagram)

¿A qué hora ver el traje típico de Costa Rica en Miss Universo 2026?

El desfile de trajes típicos comenzará este sábado a las 5 p. m., hora de Costa Rica, y se podrá seguir completamente gratis mediante el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La transmisión estará conducida por Clovis Nienow, Yamilex Hernández y Marena Sofía.

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Aunque el espectáculo iniciará a esa hora, no se ha confirmado el momento exacto en que María Alejandra Acosta aparecerá en la pasarela.

Horarios para ver Miss Universo 2026 en cada país

Según la programación publicada por el diario El Comercio, estos son los horarios para seguir el desfile desde diferentes países:

Costa Rica 5:00 p. m. YouTube de Telemundo Entretenimiento/ Canal Opa México (CDMX) 5:00 p. m. YouTube Guatemala 5:00 p. m. YouTube Honduras 5:00 p. m. YouTube El Salvador 5:00 p. m. YouTube Nicaragua 5:00 p. m. YouTube Colombia 6:00 p. m. YouTube Perú 6:00 p. m. YouTube Ecuador 6:00 p. m. YouTube Panamá 6:00 p. m. YouTube Estados Unidos (Este) 6:00 p. m. YouTube Estados Unidos (Centro) 5:00 p. m. YouTube Venezuela 7:00 p. m. YouTube Bolivia 7:00 p. m. YouTube República Dominicana 7:00 p. m. YouTube Puerto Rico 7:00 p. m. YouTube Argentina 8:00 p. m. YouTube Chile 8:00 p. m. YouTube Paraguay 8:00 p. m. YouTube Uruguay 8:00 p. m. YouTube España 12:00 a. m. del domingo 22 YouTube de Miss Universe

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2026?

La reina costarricense Mariale Acosta tendrá su primera aparición oficial este 21 de noviembre (Mariale Acosta/Instagram)

El desfile de trajes típicos reunirá a las representantes de distintos países, quienes mostrarán vestuarios inspirados en sus culturas, tradiciones y símbolos nacionales.

Entre las candidatas latinoamericanas anunciadas están Clara Vegas, de Venezuela; María Vargas, de México; Jennifer Barreto, de Puerto Rico, y Gretha Matiauda, de Paraguay.

La programación continuará el domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, mientras que la gran final de Miss Universo 2026 está prevista para el martes 24 de noviembre, a las 7 p. m., hora de Costa Rica.

Durante esa gala, la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, entregará la corona a su sucesora.