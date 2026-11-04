Farándula

Mariale Acosta le dedicó un emotivo mensaje a David Ulloa y dejó ver lo importante que es en su vida

La miss Universe Costa Rica, Mariale Acosta, dedicó un mensaje al actor tico David Ulloa.

Por Silvia Núñez

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Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, y el actor David Ulloa, radicado en México.
Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, y el actor David Ulloa, radicado en México, son muy unidos. (redes/Facebook)

Tras viajar a Puerto Rico para representar a Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, sacó un ratito para celebrar a una persona muy especial en su vida, el actor David Ulloa, quien está de cumpleaños.

La reina de belleza le dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejó claro lo importante que ha sido el actor tico, radicado en México, en el camino que hoy la tiene cumpliendo uno de sus mayores sueños.

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“Pocas personas saben lo mucho que tienes que ver con que hoy yo esté cumpliendo este sueño por nuestro país. Dios sabe cuándo necesitamos a alguien que crea en nosotros, cuando aún tenemos dudas”, escribió.

Además de felicitarlo, Mariale expresó su deseo de que sigan compartiendo metas y experiencias juntos.

“Que sigamos cumpliendo sueños juntos siempre, que Dios te bendiga muchísimo y feliz cumpleaños. Te espero en Puerto Rico”, agregó.

Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, y el actor David Ulloa, radicado en México.
El actor David Ulloa, radicado en México, le envió estas flores a la reina de belleza cuando se fue para Puerto Rico al Miss Universo. (redes/Facebook)

El mensaje resulta especialmente llamativo luego de que Ulloa habló recientemente sobre el vínculo que mantiene con la miss Universe Costa Rica y aseguró que son como novios, aunque no tienen una relación formal.

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Ahora, con esta dedicatoria, Mariale también dejó ver el cariño y agradecimiento que siente por el actor, quien pronto la acompañará en una de las experiencias más importantes de su vida.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.