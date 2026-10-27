(Video) Vea todo lo que llevará Mariale Acosta al Miss Universo

Mariale Acosta será la representante costarricense en el Miss Universo 2026. (redes/Instagram)

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, ya tiene casi todo listo para emprender su viaje al certamen de belleza internacional, el próximo 1.º de noviembre, y en su equipaje llevará mucho más que ropa y zapatos.

La final será el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, compartió un video en el que mostró parte de lo que llevará la reina tica, desde joyería y calzado hasta diseños que destacan el talento de los creadores nacionales.

“Les voy a mostrar un poquito del clóset de una reina”, anunció Ramírez al comenzar el recorrido por las prendas y los accesorios que empacará Acosta.

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Entre los artículos que enseñó está la joyería que utilizará, el cual explicó la directora que, aunque los requerimientos de Miss Universo no permiten llevar piezas de alto costo, buscaron opciones versátiles, clásicas y elegantes, además de diseños icónicos y algunos más atrevidos.

Todo esto llevará la Miss Universe Costa Rica 2026 al Miss Universo

Uno de los elementos que más curiosidad ha generado es la banda conmemorativa del 75 aniversario de Miss Universo, la cual esta llena de brillos.

“Una pieza que representa la historia, el legado y la evolución de este certamen, una banda que usará nuestra reina Mariale Acosta con muchísimo orgullo”, destacó Ramírez.

Durante el video, la directora también mostró un traje de pantalón y saco inspirado en el billete de cinco colones, creación del diseñador nacional Mauricio Alpízar.

Además, adelantó que la representante tica llevará varios trajes confeccionados por diseñadores nacionales e internacionales, con propuestas para diferentes momentos del concurso.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, es la encargada de conseguir todo lo que llevará Mariale Acosta a Puerto Rico. (redes/Instagram)

El calzado tampoco podía faltar en el equipaje. Ramírez enseñó varios pares de zapatos, desde opciones versátiles para distintas actividades hasta sandalias y diseños más sofisticados.

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Pero, entre tantas prendas y accesorios, hay otro detalle que llamó la atención y es la cantidad de maletas que ya tiene preparada la organización.

Según mostró la directora, cuentan con más de 10 maletas que deben ir debidamente identificadas con el número correspondiente, el país y el nombre de la representante costarricense.

“Como siempre le digo a mis reinas, hasta el equipaje debe formar parte del estilismo, cuidar esos detalles también es importante”, explicó Ramírez.