¿David Ulloa y Mariale Acosta son novios? El actor contó detalles de su relación con la Miss Universe Costa Rica

David Ulloa reveló en exclusiva a La Teja que él y Mariale Acosta se aman mucho, aunque no se consideran novios formalmente. (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)

Las fotografías juntos, los viajes, los corazones y los mensajes cariñosos entre David Ulloa y la Miss Universe Costa Rica, María Alejandra “Mariale” Acosta llevan días despertando una pregunta entre sus seguidores: ¿son novios?

El actor costarricense, quien brilla en producciones de Televisa, aclaró las dudas en una conversación con La Teja y terminó revelando detalles de una relación que, según sus propias palabras, es muy especial.

“La verdad nos amamos mucho. Ella es lo más cercano a una pareja que tengo ahorita en mi vida y yo soy lo más cercano a un novio para ella”, confesó Ulloa.

El artista, quien este año protagonizó Un paso hacia ti y formó parte del elenco juvenil de El Renacer de Luna, explicó que su cercanía con la actual miss se ha fortalecido durante los últimos cuatro años.

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“Hemos estado juntos trabajando en esto hace cuatro años y, obvio, nos hemos vuelto muy unidos. Dormimos juntos, nos despertamos juntos. Viajamos juntos. Yo conozco a toda su familia, ella conoce a toda mi familia”, contó.

Sus palabras parecen confirmar que existe un vínculo que va mucho más allá de una amistad convencional, aunque ambos mantienen sus prioridades personales y profesionales.

“Ella ahorita está concentrada en la corona y yo en mi carrera. Lo que sí es verdad es que nos amamos mucho y es la relación más hermosa que he tenido con alguien. Daría mi vida por ella”, aseguró.

Ante la pregunta directa de si son casi novios, el intérprete respondió entre risas: “Exacto, somos como novios sin serlo”.

David Ulloa es el fan número 1 de Mariale Acosta (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)

Ulloa también reconoció que los comentarios sobre un posible romance no son nuevos para ellos.

“Sí, siempre nos lo dicen. Vamos caminando en la calle, en todo lado siempre nos lo dicen”, relató.

La cercanía también ha quedado reflejada en sus reuniones familiares. Recientemente, ambos estuvieron en Guanacaste, para celebrar el cumpleaños de los papás del actor.

La historia entre ambos comenzó en México por motivos profesionales.

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“Ella estaba modelando acá en México y yo a todos los ticos que vienen a trabajar trato de acercarme mucho a ellos, a ver si necesitan algo. Y pues así coincidimos”, explicó.

Pero él no solo ha sido una compañía constante en los viajes de la reina de belleza. También tuvo un papel importante en la decisión que terminó llevándola hasta la corona nacional.

“Yo fui la persona que la instó a participar en el Miss Universe Costa Rica en el 2024. Nos conocimos en mi casa viendo justo la edición del 2023 del Miss Universe y yo le dije: ‘Tú vas a ser la próxima, el otro participas y yo te ayudo’. Y así fue”, recordó.

Aquella primera participación terminó con Mariale como primera finalista, un resultado que afectó emocionalmente a los dos, pero que no apagó sus aspiraciones.

“Cuando queda de primera finalista, ambos nos pusimos muy tristes, pero a la vez a trabajar. Y cuando ella quiere volver a participar, nadie quería que lo hiciera, solo yo. Y eso fue suficiente para que lo volviera a hacer y ganó”, reveló.

Ulloa ha tenido una participación muy importante en la preparación de la modelo.

“Me he encargado un poco de la estrategia, pero ella tiene todo su equipo, entonces le ayudo más como un apoyo emocional para que logre todo lo que ella se propone”, explicó.

Mariale Acosta y David Ulloa han compartido viajes a Colombia, Miami y Nueva York, además de momentos especiales con sus respectivas familias. (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)

David Ulloa acompañará a Mariale Acosta en Miss Universo 2026

La representante costarricense partió este domingo hacia Puerto Rico, donde participará en Miss Universo 2026, después de recibir una multitudinaria despedida de personas que llegaron a expresarle su apoyo al Juan Santamaría.

La gala final del certamen está programada para el 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

David, quien ha acompañado a la modelo en viajes a Colombia, Miami y Nueva York, confirmó que también estará presente durante la competencia internacional.

“Viajo a Puerto Rico a estar con ella en una semana. Estaré todos los días de competencia con ella, ayudándola en todo lo que necesite”, afirmó.

El actor considera que la preparación de Mariale ha sido sólida y que Costa Rica podría estar ante una oportunidad especialmente importante.

“Está muy fuerte. La organización ha hecho un trabajo muy bueno. De mi parte he tratado de ayudarla con todo y hay muchas sorpresas que a los ticos les van a encantar”, aseguró.

Al igual que muchos expertos, David piensa que con Mariale hay opciones de corona para Tiquicia.

“Con todo lo que llevamos, siento que es la primera oportunidad real que llevamos por una corona universal. Yo espero que gane, pero si no, que traiga el mejor resultado que ha tenido Costa Rica. Ya nos damos por servidos”, expresó.

Mientras eso pasa, el artista continúa realizando audiciones y buscando su próximo proyecto como actor.

“Ahorita haciendo casting y enfocado en tener un proyecto nuevo pronto”, nos adelantó.

Por ahora, ambos mantienen la atención puesta en sus respectivas carreras, mientras se acompañan y llenan de amor, pero sin ser novios.

David Ulloa aseguró que Mariale Acosta es lo más cercano a una pareja que tiene actualmente. (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)

David Ulloa ha estado al lado de Mariale desde que soñaba con ser Miss Costa Rica y ahora también la acompañará a Miss Universo. (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)