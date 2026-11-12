¿A qué hora y dónde ver los Latin Grammy? La categoría en la que está nominado el tico Kendall Peña sí será televisada

La entrega de premios Latin Grammy 2026, los más importantes, serán a partir de las 7 p.m. en la ceremonia televisiva. (Facebook/Redes sociales)

¡Todavía hay chance de ver a un tico ganar un Latin Grammy! La gala principal de estos importantes premios de la música latina se realizará este jueves 12 de noviembre y tendrá a Costa Rica pendiente de Kendall Peña, quien compite en una de las categorías que sí se entregarán durante la transmisión televisada.

La ceremonia comenzará a las 7 p. m., hora de Costa Rica, y podrá verse por los canales de cable TNT y a través de la plataforma de streaming HBO Max.

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Kendall está nominado en la categoría Mejor Nuevo Artista, en la que se enfrenta a otros diez talentos internacionales. El ganador se conocerá durante esta gala, por lo que los seguidores del cantante nacional podrán seguir el anuncio en vivo.

Por su parte, Debi Nova también representó al país con su disco “Todo puede convertirse en canción”, en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Sin embargo, ese premio se entregó durante la ceremonia Premiere, que se realizó por la tarde y fue para el español Alejandro Sanz.

La noche también tendrá un atractivo especial con Daddy Yankee, quien fue reconocido como Persona del Año 2026 y ofrecerá una presentación musical durante la gala principal.

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Kendall contó en sus historias de Instagram que con ayuda de patrocinadores logró que su mamá y su tía lo pudieran acompañar en este momento tan importante. Además, su mejor amiga, quien es la que le ayuda en asuntos de redes, también estará presente.

Así que quienes quieran seguir la suerte del talento costarricense y disfrutar de los artistas invitados ya tienen la hora y los canales para conectarse.