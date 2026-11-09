Kendall Peña viajó a los Latin Grammy tras cumplir uno de sus grandes sueños en Costa Rica

Kendall Peña dio su primer concierto oficial en Costa Rica el 6 de noviembre. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Kendall Peña está viviendo días que difícilmente olvidará. Después de ofrecer su primer concierto oficial en Costa Rica, el artista ya se encuentra en Las Vegas para asistir a la gala de los Latin Grammy 2026.

El intérprete de “Tu canción” o “506″ compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que contó que iba camino a uno de los momentos más importantes de su vida, pero que antes quería agradecerle al público por el cariño que recibió durante su presentación del viernes.

Kendall Peña contó que todos los que asistieron a su concierto pagaron su entrada. (redes/Instagram)

“¡Qué lejos está Las Vegas de San José!”, escribió al inicio de su publicación, en la que reconoció que todavía no termina de procesar todo lo que vivió en su primer espectáculo en el país con venta de entradas.

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Kendall aclaró que, aunque anteriormente había cantado en otros lugares de Costa Rica, esta fue la primera vez que realizó un concierto oficial en el que sus seguidores compraron boletos para verlo.

“Este día me sentí amado y querido tanto por ustedes como por mis amigos, y la verdad no tengo ni palabras para describir lo que significó para mí”, expresó.

Kendall Peña ya está en Las Vegas tras ser nominado en los Latin Grammy 2026. (redes/Instagram)

El artista también contó que recibió flores y hasta un premio por ser el “rey palomo”, además de agradecer a quienes lo han acompañado en su camino musical.

Peña aprovechó para compartir una reflexión sobre los sueños y los riesgos que ha tomado para llegar hasta donde está.

“Si algo he aprendido de la vida es que nunca me quiero quedar con la duda de nada, porque si no me hubiera arriesgado y lanzado a soñar como un intenso, no estaríamos en donde estamos”, escribió.

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Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, fue una que asistió al concierto de Kendall Peña. (redes/Instagram)

La entrega de premios está programada para el próximo 12 de noviembre, en el MGM Grand Arena, en Las Vegas, y la cantante tica Debi Nova también es otra de las nominadas este año.

Así, entre la emoción de su primer concierto oficial en suelo tico y la ilusión de asistir a los Latin Grammy en Las Vegas, Kendall dejó claro que quiere seguir creando recuerdos y disfrutando cada paso de su carrera.