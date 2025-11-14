Así lució Bryan Ganoza en los premios Latin Grammy y no llegó solo

Este jueves 13 de noviembre, en la glamorosa ciudad de Las Vegas, se llevó a cabo la edición número 26 de los Latin Grammy, un escenario donde lo mejor de la música latina se vistió de gala.

Y uno que estuvo presente y vivió de cerca la entrega de premios fue el costarricense Bryan Ganoza, mejor conocido como “el Cabro más macabro”, quien no fue solo.

Bryan Ganoza llegó bien acompañado a los Latin Grammy 2025

Ganoza b, como es su nombre artístico, arribó a la alfombra acompañado no solo de su talento y sueños, sino también de su pareja, la modelo Youcenar Castro, combinando ambos los colores rojo y negro.

LEA MÁS: Toni Costa y Mimi Ortiz se robarán el show en Teletica con capítulo de su amor que sorprenderá a todos

Bryan Ganoza llegó así vestido a la entrega de premios de los Latin Grammy 2025. (redes/Instagram)

El intérprete de “512″ eligió lucir un pantalón rojo y solo un chaleco negro mientras que, la madre de sus hijos llegó con un vestido rojo largo cargado de mucho brillo.

El artista nacional además mostró en sus redes sociales que pudo ver muy de cerca la presentación de Elena Rose, quien estuvo en el escenario principal de los premios.

Ganoza b no fue como un simple espectador, sino como miembro oficial de la Academia Latina de la Grabación.

LEA MÁS: Bryan Ganoza va con la frente en alto a los Latin Grammy: “Ya soy miembro oficial de la Academia”

Ganoza b, el "cabro más macabro", llegó con su pareja Youcenar Castro a los Latin Grammy 2025. (redes/Instagram)

Bad Bunny el gran ganador

La ceremonia se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y fue conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.

Bad Bunny se coronó como el gran ganador de la noche con su álbum “Debí tirar más fotos”, al recibir el premio al Álbum del año.

“Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar, ni de ser ustedes, no importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van. Hay muchas maneras de hacer patria y de defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música”, dijo Bad Bunny tras recibir el mayor premio de todos.