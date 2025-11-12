Bryan Ganoza va con la frente en alto a los Latin Grammy: “Ya soy miembro oficial de la Academia”

Bryan Ganoza, el “Cabro más macabro”, dice estar viviendo uno de los momentos más felices de su carrera musical y estar listo para lucirse en los Latin Grammy 2025.

Ganoza B, como es su nombre artístico, nos contó desde Las Vegas, Nevada, que no va como espectador, sino como miembro oficial de la Academia Latina de la Grabación.

Bryan Ganoza hizo un gran anuncio que lo tiene muy emocionado

El cantante tico no pudo ocultar su emoción por este logro, que considera un paso enorme en su carrera artística.

“Estoy inmensamente feliz, para mí es un logro personal por el que he trabajado muchísimo.

“Es un sueño por el que he trabajado día y noche durante los últimos cinco años, y para mí es un orgullo caminar este año con la frente en alto, como todo un artista oficial de la Academia de la Música Latina, los Latin Grammy, y estar ahí con los grandes artistas, productores y personajes de la música latina”, contó con la voz llena de alegría.

LEA MÁS: El cabro más macabro se va para los Latin Grammy: Bryan Ganoza estará en el evento este jueves

Bryan explicó que su participación en la ceremonia de este jueves será muy especial, ya que asistirá como artista acreditado, con asiento asignado y acceso a los eventos previos al show principal.

“Actualmente, ya soy miembro oficial de la Academia Latina de la Grabación. No voy como espectador, no voy de ninguna otra manera, voy como miembro oficial de la academia. Entonces, voy a estar ahí con la frente en alto, con mucho orgullo, a representar a Costa Rica y a lucirme en esa alfombra roja.

“Ya tengo mi silla destinada para mí con mi nombre, tengo acceso más temprano a un evento que comienza desde el mediodía el jueves, a las 3 p.m. comienza la alfombra roja y de ahí pasamos al MGM (Grand Garden Arena) para la gala principal, que arranca a las 5 p.m. y a las 8 p.m. es la entrega de premios”, explicó entusiasmado.

Bryan Ganoza, conocido como "El cabro más macabro", estará en la premiación de los Latin Grammy.

Esfuerzo dando frutos

Para el cantante, este logro representa el fruto de muchos años de esfuerzo, preparación y disciplina, por lo que no puede dejar de sentirse emocionado por lo que vivirá este 13 de noviembre.

“Estoy muy feliz por todo este trabajo que he hecho durante todos estos años, ahorita veo estos frutos y, la verdad, es que me siento maravillosamente bien”, afirmó.

LEA MÁS: Bryan Ganoza, el cabro más macabro, hace un sorprendente anuncio sobre su carrera musical

El año pasado, Ganoza inscribió su canción 512 en el proceso de nominaciones de los Latin Grammy, aunque no llegó a estar entre los seleccionados. Sin embargo, ese paso fue clave para abrirle las puertas y comenzar su camino dentro de la Academia.

“No quedó nominada en ese momento, pero este año ya tengo acceso a mandar mi música para que la Academia la estudie, la catalogue y pueda nominarme también. Claro que sí, ese es el sueño: llegar a ganar un premio algún día”, aseguró.

Aunque este año no presentó material dentro del periodo de inscripción, ya está trabajando en nuevos temas para lanzar en 2026.

LEA MÁS: Se da sorpresa con Bryan Ganoza en relación al Grammy Latino

La cantante costarricense Debi Nova es una de las nominadas en los Latin Grammy 2025. (redes/Instagram)

Mucho apoyo

Bryan también nos contó que la respuesta del público tras su anuncio ha sido increíblemente positiva, lo cual lo tiene también muy motivado.

“Ayer, después de que subí el posteo diciéndole a todo el mundo que iba para los Latin Grammy, la cantidad de comentarios positivos de la gente fue impresionante. Han cambiado muchísimo, mucha gente apoyándome, mandándome la buena vibra. De verdad, me hicieron sentir muy bien”, dijo agradecido.

El tico promete dejar el nombre de Costa Rica en alto cuando desfile por la alfombra roja y ya tiene listo el traje con el que espera destacar y llamar también la atención de los medios.

LEA MÁS: Bryan Ganoza podría lograr su primer Grammy Latino, ¿cómo va a hacer?