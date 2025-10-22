Bryan Ganoza, el cabro más macabro, hace un sorprendente anuncio sobre su carrera musical

Bryan Ganoza vive ahora en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde está produciendo su nueva música.

¡Prepárense, Macabros! Bryan Ganoza, mejor conocido como “El cabro más macabro”, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que tiene a todos con la intriga: está a punto de crear un “hit mundial”.

El artista costarricense compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se le ve concentrado, con audífonos puestos y dentro de un estudio de grabación.

Gran anuncio

Dicha publicación venía acompañada de un mensaje que emocionó a sus fans:

“Ya saben lo que estoy haciendo. ¿Están listos para lo que viene? Llegó la hora #Macabros de crear un nuevo hit mundial", escribió.

Bryan Ganoza anunció que el 2026 será su año musical. (Instagram/La Nación)

Pero eso no es todo. El también conocido artistícamente como Ganoza B, el diamante, aseguró que el próximo año será el suyo.

“El año del Macabro 2026”, agregó Bryan en su publicación.

El también bailarín sigue en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde vive junto a su pareja Youcenar Castro y sus dos hijos, desde ahí ha producido gran parte de su música.

Bryan Ganoza, bailarín de Kings of Hustler en Las Vegas, Estados Unidos (redes/Instagram)

Ganoza ha ganado popularidad en el país con canciones como: “El cabro más macabro”, que acumula más de 83 mil reproducciones en YouTube, y “El Triángulo”, que ya superó los 2.3 millones de vistas en la misma plataforma.

Con esta nueva producción, todo indica que el costarricense está listo para dar el salto internacional y poner a sonar su música en todo el mundo.

De momento, eso fue lo único que reveló de su próxima canción, la cual está seguro que será un “hit mundial” y lo hará cumplir uno de sus grandes sueños, como siempre lo ha dicho, que es ganar un Grammy Latino.