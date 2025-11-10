El cabro más macabro se va para los Latin Grammy: Bryan Ganoza estará en el evento este jueves

¡Macabros, agárrense! Bryan Ganoza, mejor conocido como el “Cabro más macabro”, anunció que será parte de la premiación de los Latin Grammy, que se realizará esta semana en Las Vegas, Nevada.

El artista tico dio a conocer la noticia por medio de un video en sus redes, en el que se le notaba su emoción a flor de piel.

“Hola, hola, familia, ¿cómo están? Por aquí el cabro más macabro, y quiero darles una noticia muy importante. ¿Adivinen qué? Bueno… Estamos a cuatro días de los Latin Grammys aquí en Las Vegas, Nevada, ¿y adivinen quién va para los Latin Grammys? Sí, el cabro más macabro”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

Bryan Ganoza hizo un gran anuncio que lo tiene muy emocionado

Ganoza contó que estará en la alfombra roja y participará en grabaciones para la televisión internacional, algo que lo tiene sumamente motivado, sobre todo, porque podrá representar a Costa Rica en uno de los eventos musicales más grandes del mundo.

“Estoy inmensamente feliz, superentusiasmado por esta oportunidad de estar en los Latin Grammys este año. Voy a estar en alfombra roja, voy a grabar en televisión internacional, así que estoy inmensamente feliz de representar a Costa Rica”, expresó.

Bryan Ganoza o Ganoza B contó con gran emoción que estará como invitado en los Latin Grammy 2025.

El artista aseguró que este logro es una muestra de que los sueños se pueden cumplir si uno trabaja duro y mantiene la fe, incluso cuando hay críticas o piedras en el camino.

“Un artista de Costa Rica en los Latin Grammys… Esto no se ve siempre. Desde ya les mando un fuerte abrazo; un besote para todo mundo. ¡Estén pendientes el jueves, porque vamos para los Latin Grammys, macabros!“, dijo muy emocionado.

Pero, además, aprovechó para mandarle un mensajito a todos aquellos que le mandan mala vibra o lo han criticado desde que anunció su carrera musical.

“Gracias por siempre tírame la buena; y a los que me tiran la mala, pues… Salados, porque se van a tener que aguantar. Pura vida, macabros. Nos vemos, bendición”, mencionó.

Su presencia en la ceremonia de premios será entre el público y no como cantante invitado en la tarima, pero ahí se codeará con grandes artistas.

La entrega de los premios Latin Grammy se realizará en el MGM Grand Garden Arena este 13 de noviembre, dará inicio a las 8 p.m. (hora local) y se podrá ver por Univisión.