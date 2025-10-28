Bryan Ganoza presume cómo le llueven los dólares en su trabajo como “stripper” en Las Vegas

Bryan Ganoza no dejó ninguna duda de lo bien que le va en su trabajo como “stripper” en uno de los principales nightclubs de Las Vegas, Nevada, donde actualmente se presenta.

El bailarín y cantante costarricense presumió en redes la lluvia de dólares que le cae encima mientras se mueve sensualmente en el escenario, al ritmo de su propia música y mientras se va quitando la ropa poco a poco.

Bryan Ganoza le saca el jugo a su atractivo físico en Las Vegas. Fotografía: Instagram Bryan Ganoza. (Instagram/Instagram)

“Luces, cámara, acción”

Ganoza compartió un video en Instagram de uno de sus shows más atrevidos en Estados Unidos y dejó claro que, como maripepino, es bastante cotizado por allá.

“Luces, cámara, acción”, escribió el artista en la publicación donde se le ve interpretando su papel de bailarín exótico.

En el clip, el popular Cabro más macabro aparece con una máscara que se quita en los primeros segundos de su presentación, quedando descamisado y mostrando su tonificada figura.

Bryan Ganoza impresiona con su sensualidad. Fotografía: Instagram Bryan Ganoza. (Instagram/Instagram)

Lluvia de billetes y público eufórico

Mientras Bryan sigue moviendo la cintura, los dólares empiezan a caer de todas direcciones, al mismo tiempo que seduce con sus movimientos a un público femenino eufórico que no para de gritarle y lanzarle dinero.

El trabajo como bailarín exótico es solo uno de los proyectos que Ganoza tiene en tierras gringas. El otro es su faceta de cantante, con la que también ha logrado una proyección importante en los últimos años.

Bryan Ganoza muestra sus músculos y encanta con sus movimientos en el nightclub donde trabaja en Las Vegas. Fotografía: Instagram Bryan Ganoza. (Instagram/Instagram)

¿Qué le parece el Bryan Ganoza maripepino? ¿Será que realmente se gana todos esos billetes verdes que le tiran?