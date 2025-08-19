Bryan Ganoza y su pareja Youcenar Castro tuvieron que correr al hospital con su hijo menor

Bryan Ganoza y su pareja Youcenar Castro junto a sus hijos Bastian y Colette. Fotografía: Instagram Bryan Ganoza. (Instagram/Instagram)

Bryan Ganoza y la modelo Youcenar Castro se llevaron tremendo susto con su hijito menor Bastian este lunes, y tuvieron que salir corriendo a un hospital de Las Vegas (donde viven) a atender la emergencia del niño de tres años.

Fue Castro quien contó este martes a través de redes sociales la dura situación que enfrentaron y, por lo que dijo, todo se debió a una travesura del pequeñito, quien se recupera en casa con muchos chineos de sus papitos.

“Ayer (lunes) con terremoto. Corrimos como locos, vieras mi outfit en el hospital”, escribió la modelo en una historia que compartió en Instagram con una foto del accidente que sufrió el menor.

En la imagen, se observa a Bastian con una herida en su barbilla y los cuatro puntos de sutura que tiene, muy posiblemente, debido al tamaño y la profundidad de la lesión.

Castro no explicó cómo se dio el asunto, mientras que Bryan, hasta ahora, no se ha referido en redes a la emergencia que enfrentó.

Youcenar Castro mostró esta foto del accidente que sufrió su hijo. Fotografía: Instagram Youcenar Castro. (Instagram/Instagram)

Bastian es todo un guerrero, ya que desde que nació enfrenta problemas respiratorios que, incluso, lo han mantenido hospitalizado en varias ocasiones.

De hecho, una de las primeras cosas que hizo la pareja cuando se fue a vivir a Las Vegas, fue poner a Bastian en control médico con grandes especialistas quienes, gracias a Dios, le han dado una gran calidad de vida al niñito.

A inicios de año, Youcenar contó que enfrentaron un milagro con Bastian. “Mi hijo es un milagro de Dios. Si ustedes supieran todo el diagnóstico, no me creerían. Estoy tan agradecida con Dios por permitirme presenciar este milagro”, dijo Castro el 29 de enero, cuando confirmó que al niño le retiraron los medicamentos por sus padecimientos.

Ganoza, Youcenar y sus dos hijos (Bastian y Colette) están a días de cumplir su primer año viviendo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, ciudad a la que el bailarín y cantante se llevó a su familia, ya que él trabaja por allá desde hace tiempo.