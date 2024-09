A querida locutora de Zeta F.M., el amor le llegó directo a la cabina de radio

Yeimy Barrantes es una de las locutoras de la emisora Zeta F.M..

Si usted es amante de escuchar radio quizá en alguna ocasión oyó la voz de Yeimy Barrantes, pues ya tiene 15 años de ser una de las locutoras más carismáticas del dial.

El próximo mes cumple un año de haber regresado a la cabina de Zeta F.M. (95.1 F.M.), pues antes había estado en diferentes emisoras de Central de Radios.

Conozca un poco más de la historia de esta limonense, oriunda de Batán, quien además encontró el amor en una cabina de radio.

- ¿Cómo comenzó en la radio?

Todo comenzó desde que yo tenía 19 años, me metí a estudiar administración de empresas, muy lejos de lo que soy hoy en día y, durante el camino, en los primeros cuatrimestres me di cuenta que no eso no era lo mío, y casi por una iluminación divina, un día estaba escuchando una radio juvenil y dije: “mirá yo creo que puedo ser como ellos”, y así fue. Me fui averiguando y una cosa llevó a la otra.

Me metí a estudiar locución y al tiempo hice un casting en el que no quedé de primera, sino de tercera; incluso, llegué a escuchar en la radio a esa persona que había quedado. Esa fue como mi primera decepción musical o laboral; es más, dejé de escuchar la emisora. A los meses me volvieron a llamar porque resulta que las dos personas que habían escogido no pegaron, no sé que fue lo que pasó, pero yo era la tercera en la lista y, como dicen, “la tercera era la vencida”.

Fue aquí en Central de Radios, donde estoy en día todavía, pero en otra emisora, y de eso ya son 15 años (2009).

- ¿En cuáles emisoras ha trabajado?

Entré en el 2009 y estuve cuatro años, aproximadamente, en la emisora juvenil Exa (102.7 F.M.) y en el último año estuve en dos emisoras al mismo tiempo, que fueron Exa y en la de corte popular La Mejor (99.1 F.M.). Entonces pasaba todo el día hablando y después renuncié, justamente, por la carga y opté por quedarme en Exa un tiempo más.

Después salió la oportunidad de hacer un cambio y entré a Zeta, donde fueron entre cinco a seis años, y a los 10 años de estar acá me salió la oportunidad en otra cosa diferente y llegué a radio Fides, emisora católica. Estuve ahí en pandemia de 2020 al 2022. Después renuncié y pasé a Bésame como un año, y ya regresé a Zeta, y en octubre será un año.

En algunas ocasiones ha salido como presentadora en la Teletón.

- ¿Y qué tal fue reencontrarse con el público de Zeta después de cinco años?

Fue demasiado bonito, fue como volver a casa. Es reencontrarme con mi familia radial; incluso, con mis compañeros que había dejado de ver hace mucho, fue un reinicio en mi vida y, la verdad, es que estoy muy contenta, muy tranquila y agradecida con Dios por el equipo de trabajo con el cual me rodeo también. Creo que eso hace que uno se sienta más agradecido.

Bendito Dios que oyentes de muchos años me recibieron con mucho cariño y, de verdad, que son demasiado lindos. Con el nuevo público también soy muy aceptada y los disfruto montones.

- ¿Es muy salsera?

No, 100% no. En la emisora es el género rey y la gente cree que todos lo que trabajamos ahí somos salseros, pero no, soy muy latina, pero en general. Me ponen cualquier música y yo me muevo, pero salsa, salsa no. En realidad me gustan más merengue o cumbia, o el reguetón viejo, lo charanguero. Cuando escucho radio soy más de música pop en inglés o románticas cuando estoy limpiando.

- ¿Le ha salido algún pretendiente que se haya enamorado de su voz?

¡Ay, sí!. Igual en redes o así. Más que todo en las redes de uno, pero yo caso omiso, por dicha nada tan pasado. Igual en la calle me he topado personas y le piden a uno fotos y claro con mucho gusto, pero sí soy muy precavida en eso. Repito, sí han salido, pero nada tan de miedo.

Junto a su esposo Dj Gole también se dedica a animar eventos privados.

- ¿Tiene pareja?

Gracias a la radio estoy más casada. Él trabaja acá en la radio, entonces es como una bendición.

- Le llegó el amor a la cabina de radio, ¿cómo se llama y qué hace?

Él se llama Jorge Jiménez y es el programador de radio Best (103.5 F.M.). Es productor audiovisual y está a cargo de canal 2. Lo conocí como dj en Exa hace muchos años, todo el noviazgo fue aquí en la radio.

- ¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Casi que lo mismo de haber llegado a la radio (risas), porque fue despuecito. Imaginate que anduvimos de novios como ocho años y ya vamos para cinco años de matrimonio.

- ¿Se dedica a hacer algo más o solo es locutora?

Como él es dj Gole, hoy en día también trabajo con él en una empresa que se dedica al entretenimiento; hacemos eventos como bodas, 15 años, fiestas corporativas. Además, soy locutora comercial, presentadora de Teletón o de conciertos y de maestra de ceremonias.