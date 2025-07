A Sharon Segura la mandaron a reposo en medio del embarazo, ¿qué le pasó?

Sharon Segura contó que está “guardada” en la casa porque su hijo se puso "creativo" este jueves. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

A Sharon Segura la mandaron a “guardarse” y a reposar unos días debido a una situación que vivió este jueves con su embarazo.

Segura está a la espera de Oliver, su primer hijo, pero este jueves el niñito se le puso “inquieto” en la pancita, por lo que el médico la mandó a reposar.

La creadora de contenido contó este viernes lo que pasó con Oli, eso sí, aclaró que tanto el bebé como ella están en perfectas condiciones de salud.

“Ayer (el jueves), mi hijo se puso creativo desde la pancita, entonces me mandaron a reposo, no absoluto, pero toda mi familia me dijo que me quedara en la casa”, dijo la expresentadora de tele.

Sharon Segura está en reposo

“Él está bien. Yo estoy bien. Todo está bien. Pero sí me mandaron a reposo, así que hasta nuevo aviso voy a estar metida aquí. Todo sea por seguir recomendaciones”, continuó Segura.

Mencionó que Oliver está para nacer, si Dios quiere, en setiembre y que por eso se tiene que cuidar mucho para que tanto ella como él lleguen bien a esa fecha.

Sobre el por qué la mandaron a reposo, Sharon dio a entender que fue debido a un pequeño sangrado que tuvo.

“En realidad fue como por una pequeña muestra, no sé cómo explicarles, pero Oli está superbién, líquido bien, presión bien, oxigenación bien… todo está superbién. Es nada más cuidarme y mantener reposo para evitar que avance a algo y, no sé, se quiera venir antes o cosas así. Sé que muchas han pasado por situaciones similares”, expresó.

Sharon Segura explica por qué está en reposo

A Sharon le mandamos todas las buenas vibras mientras descansa en casita, a pesar de que tiene mucho qué hacer, porque afirmó que el cuarto del bebé aún no está ni cerca de tenerlo listo.