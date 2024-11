A un año de Nace una estrella, esto pasó con la carrera musical de James Angulo

James Angulo cantó en agosto en el concierto de la Orquesta de Costa Rica en el tetro Eugene O'Neil tras completar sus terapias vocales que lo mantuvieron alejado de los escenarios. (Cortesía)

El exparticipante de Nace una estrella, James Angulo, tiene grandes noticias para todos sus seguidores, ya que después de una pausa obligada que tuvo que hacer en su carrera musical, ya está listo para su regreso a los escenarios.

Angulo fue uno de los participantes más populares que tuvo el concurso de canto de Teletica en el 2023 y aunque era bastante querido por el público, el vecino de Pavas no logró llegar a la final

Tras salir de la competencia, James anunció que le pondría atención a un tema de salud del que, precisamente, lo alertaron los jurados del programa y al que debía darle prioridad porque, de no hacerlo, se podría pasear en su carrera artística.

A un año de su participación en Nace una estrella, James habló con La Teja y confirmó que tras ocho meses de terapia, su voz está mejor que nunca y su carrera musical está lista para 2025 puras tejas.

“Después de Nace una estrella salí con micronódulos en la garganta, tanto así que la profesora María Marta López me refirió para recibir terapia del lenguaje. Esas terapias me ayudaron muchísimo a reforzar y cuidar mi voz y alcanzar técnicas vocales que hace un año no tenía y que el mismo jurado del programa hablaba de esos pequeños detalles. Todo eso ha ido cambiando y desapareció completamente. Mi voz ahora está clarita, clarita”, mencionó el joven.

James Angulo ganó mucha fama en Nace una estrella por su talento pero también por su forma de interpretar las canciones románticas y cortavenas. (MAYELA LOPEZ)

James Angulo explica las terapias que llevó

La terapia de lenguaje que recibió se basó en técnicas vocales de canto, del manejo de la lengua y hasta tuvo que tomar acciones con lo que comía o tomaba porque mencionó que, por ejemplo, el chile le daña la garganta.

“Fue muy fuerte y duro al principio, pero al mirar cómo avanzaban las terapias fue realmente maravilloso. No habría podido seguir cantando sin esas terapias y sin la ayuda de María Marta ¿quién sabe qué hubiera pasado con mi voz?”, cuestionó el josefino.

Las terapias concluyeron en julio pasado y mientras estaba en las sesiones los proyectos no lo dejaban de sorprender, según dijo, pero a todos les tuvo que decir que no.

James Angulo deleitó con su voz en su graduación

“Me salieron bastantes proyectos musicales, pero tuve que dejarlos para atender mi salud primero, para ya luego entrar al ámbito musical con más fuerza y con más técnica”, destacó.

El regreso “triunfal” James lo tiene programado para los primeros meses del 2025. De hecho contó que en enero estaría grabando un video musical en apoyo con Teletica de una pieza que le compuso el músico Orlando Bertarini, miembro del legendario grupo Abracadabra.

“Él compuso una canción que se llama ‘Contigo hasta la eternidad’ que, si Dios lo permite, con la ayuda de Teletica sale un video el otro año. Eso fue lo primero que hice cuando me dieron de alta en la terapia”, destacó.

James Angulo trabaja un proyecto musical junto con el líder de Abracadabra, Orlando Bertarioni, que saldrá a la luz en los primeros días del 2025. (Instagram)

James Angulo más allá de la música

Fuera de la música, la vida de James ha cambiado muchísimo en el último año. El muchacho tiene 21 años y ya salió del colegio. Actualmente estudia inglés en el Instituto Nacional de Aprendizaje de Pavas.

“Estoy estudiando inglés. Siento que este idioma es muy importante para mi carrera para no solo distribuir mi talento a nivel latinomeriano sino expandirme a otros lugares como Estados Unidos. Un artista tiene que saber varios idiomas para sobresalir en más ámbitos y más lugares musicalmente”, consideró.

En medio de lo empunchado que está con el estudio se frota las manos con la ilusión de su pronto regreso a la música.

“Quiero retomar mi carrera musical al principio del otro año, otra vez volver con fuerza. En este momento de mi vida me siento muy bendecido y con una voz más limpia y más saludable para darle al público lo que se merece”.

En agosto, James vivió un emocionante, pero momentáneo, regreso a los escenarios de la mano de la Orquesta de Costa Rica, que lo invitó a cantar en uno de sus conciertos en el teatro Eugene O’Neil, en barrio Dent. Su idea era aprovechar la oportunidad para analizar su desempeño vocal tras la terapia.

“A lo largo de un año aún hay gente que me reconoce y que me ve en la calle y que me dice que votaban por mí cuando estaba en el programa. Yo los abrazo y veo esa alegría y esa emoción con la que me admiran y es algo que agradezco muchísimo porque me ayuda a tener más fuerza para salir adelante con todos estos proyectos que tengo para el próximo año”, destacó.

James Angulo fue uno de los participantes más queridos por el elenco de Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

James mencionó que siempre recuerda con cariño Nace una estrella y a sus compañeros de programa con quienes no mantiene contacto, pero sí les sigue el pulso a sus carreras a través de redes sociales.

“Nace una estrella fue de mucho aprendizaje. Entré a un ambiente que no conocía, pero que me enseñó mucho a ser fuerte y valiente ante los comentarios de la gente, porque siempre hay comentarios buenos y malos”, mencionó.

James agradeció a las personas que lo siguen apoyando y recordando con cariño y prometió que muy pronto volverá a cantarles.

“Los amo con todo mi corazón y gracias por esperarme tanto tiempo”, finalizó.