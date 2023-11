Esto dijo James Angulo tras salir eliminado de Nace una estrella

James Angulo salió eliminado en la décima gala y se ganó 500 dólares. (MAYELA LOPEZ)

James Angulo resultó ser el eliminado de la décima gala de Nace una estrella y este lunes ya le tocó regresar a su vida habitual, asistir al colegio y dejar atrás su ilusión de ganar el gran premio de 15 mil dólares que recibirá el primer lugar en la categoría de adultos.

El vecino de Lomas del Río, en Pavas, de 19 años, publicó la mañana de este lunes que no solo está muy agradecido con el programa, como lo dijo antes de finalizar la décima gala, sino también con todos aquellos que lo apoyaron desde que ganó las audiciones para entrar al concurso.

“Buenos días mis preciosos, los amoooo, muchas gracias por todo, por ser tan especiales, por tomar cada minuto y segundo de su día para votar por mí, de verdad que eso no tiene precio en mi vida. Les agradezco por cada momento que pasé con ustedes en la pantalla y que junto a mí disfrutamos de muchos momentos hermosos. Solo quiero decirles que muchas gracias y a todos los llevaré dentro de mi corazón toda mi vida”, publicó en su cuenta oficial de Instagram @james.at1048.

Al inicio de la gala de este domingo James se tuvo que medir en reto contra Jenny Gómez y lo ganó; sin embargo, al finalizar las presentaciones le tocó volver a medirse en reto contra César Fuentes y Ana Laura Madrigal y ahí sí terminó siendo eliminado.

LEA MÁS: La cuerda no les dio más a James Angulo y a Jenny Gómez para seguir en Nace una estrella

César Fuentes, James Angulo y Ana Laura Madrigal se tuvieron que ir a reto en esta décima gala. (MAYELA LOPEZ)

Antes de terminar la transmisión del espacio de Teletica, el paveño prometió que no se daría por vencido y que seguirá luchando por lograr su sueño de ser un cantante reconocido a nivel internacional.

“Estoy muy contento porque algo que me llevo de Nace una estrella es que yo entré siendo un niño, que no tenía la capacidad de enfrentar todo lo que requiere ser un artista. Nace una estrella me dio la madurez. Yo seré el mejor intérprete que ha tenido este país. Yo voy a ganar un Grammy por Costa Rica”, le dijo a la jueza Debi Nova.