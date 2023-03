A un año de su accidente, así ve Keyla Sánchez ese terrible capítulo de su vida

Keyla Sánchez es quizá la figura más mediática del país. Instagram.

El 31 de marzo del 2022, la vida cambió para la presentadora de Calle 7 Keyla Sánchez.

El accidente que sufrió, regresando de una fiesta que tuvo con varios de los que son (o eran) sus amigos, la marcó para siempre.

Keyla sufrió golpes, la quebradura del fémur de su pierna izquierda, la pérdida total de su carro, pero además de un juicio social más que fuerte, intenso y constante.

Desde ese entonces, perdió su trabajo en Qué buena tarde, algunas amistades, seguidores y más. Se convirtió en el punto de mira de muchas personas, que criticaban no solo que supuestamente manejaba con unos tragos de más sino que lo negara, aparte de que el proceso después del percance no fuera como se acostumbra, ya que nunca se supo si hubo o no alcoholemia.

En medios de comunicación su nombre se ha repetido una y otra vez durante este año, siguiendo una necesidad de la gente de saber más y más de ella y su entorno. Es desde entonces quizá la figura más mediática del país, aunque no suele hablar con ningún medio.

Son pocas las veces que la conductora ha querido tocar el tema del accidente y lo que vino después, pues para ella es un asunto más cerrado. Además, guarda un gran resentimiento con todo lo se ha dicho de ella en estos doce meses.

La Teja intentó conversar con Keyla a un año de ese duro momento y nos aseguró que no piensa hablar más de eso, lo cual respetamos.

“Es un tema que se cerró, un capítulo del pasado, no me gusta hablar del tema y no pienso hablar más, ya lo que hablé y lo que sacaron, pues ya pasó”, dijo.

Keyla Sánchez le sigue poniendo amor y pasión a los bretes que le quedan. (Rafael Pacheco Granados)

Perdón

Hace unas semanas, Sánchez dio una entrevista al programa De boca en boca en la que pidió una oportunidad para recuperar el cariño de la gente.

Aseguró que la partida de su abuelita le afectó mucho y que quizá no se fue por el mejor camino.

“Sí, me equivoqué, cometí uno y mil errores, como cualquier otra persona, pero les pediría que me den una oportunidad para demostrar quién es Keyla en realidad, demostrar que no es lo que muchos titulares dicen y lo que muchos señalan.

“¿Qué duele? Sí, me duele y me importa mucho lo que la gente opine y piense porque yo también me debo a la gente. Me dio una depresión terrible, tenía mil motivos por qué llorar todos los días”, mencionó en esa conversación.

Después de esas palabras, nuevamente el nombre de la presentadora empezó a sonar muchísimo en redes sociales, pues la Fiscalía de Pavas confirmó que solicitó que se realice un juicio por conducción temeraria y falsedad ideológica, debido a que supuestamente no dijo la verdad a la hora de declarar.

Sánchez fue indagada por la Fiscalía el 21 de setiembre del año anterior, debido a los hechos que ocurrieron el 31 de marzo del 2022 cuando chocó su chuzo Chevrolet Tahoe contra la casetilla de peaje de Ciudad Colón.

“La Fiscalía de Pavas informó que el expediente seguido contra la señora Sánchez fue remitido al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio, desde noviembre de 2022. El Ministerio Público acusó a la mujer por los presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica”, señala la respuesta que le dieron a La Teja en febrero de este año.

Es decir, aunque para ella el capítulo está cerrado, pareciera que todavía queda por ver qué ocurre cuando se dé la audiencia.

Su familia no ha abandonado a Keyla Sánchez en este polémico año. Instagram.

Sigue adelante

A pesar de todo lo que ha pasado, si hay algo que hay que resaltarle a Keyla es la fuerza emocional que tiene.

Poco a poco ha ido intentado retomar su vida, en sus redes sociales constantemente muestra su diario vivir, al lado de su hijo Thiago, sus papás y más recientemente de su pareja Anthony Ramírez.

Además, da mensajes positivos y de motivación para la gente que como ella, haya pasado momentos duros.

Hace unos días cumplió 31 años y aseguró en Instagram que ha crecido como mujer, como mamá y como persona.

Desde julio del año pasado es la cara de Calle 7, en donde trata de ponerle buena cara a lo que hace.

El don de gente que tiene no lo ha perdido e intenta tener cercanía y recuperar a la gente que quizá en algún momento perdió por el polémico accidente y lo que vino después.

Eso sí, su grupo de amigos es reducido. Hace tiempo dejó de compartir en conciertos, fiestas y actividades sociales con varias figuras con las que antes se le veía a cada rato.

Incluso, es más que notoria la lejanía que hay entre ella y personas que eran muy cercanas como Yiyo Alfaro, Choché Romano y Natalia Rodríguez.

Lo mismo pasa con Sharon Segura, El Dari y otra gente más que parecía ser inseparable hace más de un año.

Seguramente, ni la misma Keyla llegó a pensar que la vida le cambiaría tanto en un año, pero, y a pesar de todo eso, sigue siendo unas de las personas más seguidas e influyentes del país y eso nadie se lo quita.