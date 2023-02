Keyla Sánchez habló de su accidente de tránsito a casi un año de ocurrido

Keyla Sánchez habló con el periodista Wálter Obando sobre su accidente de tránsito. Captura de video

En el programa De boca en boca tiraron este jueves una entrevista con la presentadora Keyla Sánchez donde habla del accidente de tránsito que sufrió la madrugada del 31 de marzo de 2022.

En la conversación que tuvo con Wálter Obando, que dicho sea de paso es al único periodista que le da entrevistas, ella admite que cometió un error ese día que chocó contra el muro del peaje de Ciudad Colón; sin embargo, no aclara cuál fue el error que cometió.

Eso le valió para que en las redes sociales del programa le llovieran las críticas y es que, en aquel momento, trascendió que la conductora de Calle 7, supuestamente, manejaba bajo los efectos del alcohol y eso la hizo dormirse o perder el control mientras conducía hacia su casa.

Horas antes del accidente ella estuvo compartiendo con un grupo de amigos mientras veía un partido de la Selección Nacional y en Instagram evidenciaron que estaban consumiendo licor. Al final la Policía de Tránsito no reportó que le hicieran la alcoholemia.

“Sí, me equivoqué, cometí uno y mil errores, como cualquier otra persona, pero les pediría que me den una oportunidad para demostrar quién es Keyla en realidad, demostrar que no es lo que muchos titulares dicen y lo que muchos señalan”, dijo cuando el periodista le pregunta qué le pediría a la gente.

Keyla Sánchez negó que el accidente que sufrió haya sido por estar alcoholizada

La presentadora contó que sufrió de depresión después del accidente, pero que después comprendió que le tenía que pasar para cambiar muchas cosas de su vida. Captura de video

Keyla además admitió que lo del accidente la hizo poner “los pies sobre la tierra” y que antes de regresar a la televisión estuvo con depresión y tomando pastillas.

“¿Qué duele?, sí, me duele y me importa mucho lo que la gente opine y piense porque yo también me debo a la gente. Una depresión terrible, tenía mil motivos porqué llorar todos los días”, mencionó.

Curiosamente, todo los comentarios negativos hacia la presentadora de El Chinamo fueron borrados de las redes sociales de De boca en boca y solo se logran leer los mensajes de apoyo hacia la ramonense.

