¿Y la alcoholemia? Investigarán a policías de Tránsito que atendieron accidente de Keyla Sánchez

El accidente que sufrió Keyla Sánchez la madrugada de este jueves en ruta 27, al chocar contra el muro de contención de una caseta de peaje sigue dando mucho de qué hablar.

Desde que ocurrió el incidente y por motivo de los videos que circularon en redes sociales en los que se ve a la presentadora de “Qué buena tarde” enfiestada tras la victoria de la Sele ante Estados Unidos, La Teja ha estado detrás del parte oficial del percance, para entender qué fue lo que pasó y si la también modelo cometió algún delito, conduciendo sobre el límite con alcohol en la sangre.

En primera instancia La Teja buscó al MOPT, para conocer el parte del accidente y la alcoholemia que le hicieron a Sánchez y respondieron lo siguiente: “actualmente se está en el proceso de elaboración y remisión del informe a las autoridades judiciales que son las competentes en este caso. El informe será remitido a la Fiscalía de Pavas, vía plataforma digital de COSEVI”.

Esta mañana consultamos con la Fiscalía para ver si ya tenían en sus manos ese informe, pero la respuesta fue negativa.

“La Fiscalía de Pavas, la Fiscalía Adjunta de San José, la de Flagrancia y Turno Extraordinario indicaron que, hasta este momento, no han recibido informe alguno sobre los hechos que usted expone. Los despachos indicaron que lo recomendable es que usted consulte a la Policía de Tránsito ante cuál Fiscalía será remitido el parte”.

Por esto, La Teja volvió a acudir al MOPT para saber qué pasó con el reporte y ahí nos brincó la libre, pues, al parecer, dimos alerta de que algo no se había hecho bien.

Esta fue la respuesta de la institución:

“El caso fue atendido por oficiales de la Delegación de San José, quienes se encargaron de realizar el levantamiento de la información, tanto en el lugar de los hechos, así como en el centro médico.

“Ayer mismo en la tarde (jueves), aproximadamente 12 horas después del suceso, el oficial actuante descargó en la plataforma digital del COSEVI el informe y el plano correspondiente a dicho accidente de tránsito. COSEVI, a manera de colaboración, realiza la remisión de la documentación al Ministerio Público de Pavas, el tiempo de llegada a la Fiscalía de Pavas depende del volumen de documentación”.

Sin embargo, el Director de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero Espinoza, pidió investigar a los oficiales que atendieron el caso, pues algo habrían omitido en su informe.

“Mediante el oficio No. DGPT-TC-2022-63, el director de la Policía de Tránsito ha solicitado a la Sección de Asuntos Internos de la Dirección Jurídica del MOPT, una investigación por una posible omisión de deberes, por parte de los oficiales actuantes. Así mismo, ha solicitado a las jefaturas de Operaciones y Supervisión Nacional, realizar una revisión de la actuación, en apego a los protocolos establecidos, para mejor resolver. Por tratarse de dos investigaciones activas, tanto el accidente de tránsito en la vía judicial y el actuar de los policías en la vía administrativa, no se puede suministrar mayor detalle al respecto”, añadieron.

Luego de esto, volvimos a recibir un correo por parte del Ministerio Público diciendo que de oficio investigarán a Keyla.

“En seguimiento a su consulta, la Fiscalía de Pavas indicó que, de oficio, abrió una investigación en contra de una persona de apellido Sánchez, por el presunto delito de conducción temeraria. El despacho le asignó al caso el número de expediente 22-000203-0283-PE y lo remitió al OIJ, con una orden para que se realicen las diligencias de investigación necesarias y, posteriormente, se le remita un informe policial”.

Indignación.

Además de los reclamos por los resultados de la alcoholemia ( si es que la hubo) en redes sociales causó mucho indignación un video, que se hizo viral y fue grabado minutos después del accidente de Keyla.

En la grabación se ve a la ramonense inconsciente, dentro de su carro, luego de chocar su Chevrolet Tahoe 2021, contra una caseta de peaje, en la ruta 27, en Ciudad Colón.

Para tener razón de quién hizo la grabación, buscamos a la empresa Concesionaria de la ruta 27 y nos respondieron que también abrieron una investigación por el caso.

“Ninguna persona resultó afectada por el accidente que consultan. Con relación al video, la empresa está realizando una investigación para determinar si hubo personal propio o de subcontratistas involucrados en el lamentable hecho. Una vez completada la investigación la empresa tomará las medidas disciplinarias que correspondan y si se concluye que hubo personal involucrado, el mismo será desligado de forma inmediata del proyecto”, aseguraron.

El video es realmente lamentable y fuerte para el que lo ha visto.

-”Parece que está bien”, se escucha decir a una de las personas.

-”Sí, ella está bien, lo que pasa es que está dormida”, contesta otra, que después dice: “Oiga, ¿cómo puede una persona agarrar un vehículo borracha o tomada?”.

Con lo rápido que se esparce todo en redes sociales, esto causó repudio de personas del medio, quienes no están de acuerdo con la grabación.

Una de ellas fue Glenda Peraza, quien hizo una grabación en su Instagram para mostrar su dolor y descontento.

“Yo ya soy una mujer con criterio y entiendo completamente que no se debe justificar nunca lo injustificable, como conducir bajo el efecto de una droga, así sea permitida como el alcohol. Pero NO puedo como mamá y allegada de Keyla ver cómo han querido desear hasta su muerte, ver que se atrevan a ventilar videos donde exponen a una mujer, madre, hija como usted y como yo. Tantas guerreras en el mundo y nosotros siendo partícipes de estas guerreras detrás de un teclado para dañar más.

“Este odio debe de acabar, ojalá seamos temerosos de lo que nos puede pasar a cualquiera y recuerde si usted tiene una red social también tiene una vida pública aún cuando usted crea que no”, dijo Glenda.

Bismark Méndez, por su parte, pidió que se deje de compartir el video.

“Les voy a pedir por fa, no compartan un video de Keyla (saben a cual me refiero). No sigamos despellejando a los demás. Más amor en este mundo de odio. A mí como papá me rompe el corazón pensar que ese día pudo ser la última vez que ella veía a sus papás y a su hijo”, escribió.

Otro que también mostró su repudio ante el video, fue el periodista Josué Sánchez.

“Esa costumbre de grabar el dolor de los demás para luego juzgar. ¿Solo por ser conocida? ¿Por salir en televisión? No me jodan con ese cuento. Nada cuesta pensar en la familia, en el daño que hacemos al compartir imágenes fuertes, sangrientas y perturbadoras. Todos cometemos errores, si no fuera así, viviríamos en el paraíso”, dijo en sus redes sociales.