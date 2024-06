A uno de los mellizos de Lussania Víquez le está pasando algo muy curioso

Lussania Víquez y su esposo, el doctor Jorge Sáenz, en el bautizo de Antonella y Alessandro. (Instagram)

Una de las cosas que más gracia le causó a la gente cuando Lussania Víquez presentó a sus gemelitos, hace casi 11 meses, fue que ninguno nació con pelito colocho.

Muchos esperaban que Antonella y Alessandro heredaran la colochera de su mamita, pero no fue así; incluso, cuando ella habló las primeras veces de sus hijos dijo que los colochudos no eran tan colochudos.

El tiempo pasó y el pelito de los bebés continuó así de lacio como cuando vinieron a este mundo, pero en uno de ellos la cosa ya comenzó a cambiar.

Víquez sacó pecho este sábado porque su característico rasgo físico ya comenzó a salir a flote en Antonella y hasta una prueba de eso mostró en Instagram.

Según Lussania, eso del pelo ha sido una de las cosas por las que más la han vacilado a ella y a su esposo Jorge Sáenz, pero eso estaría por terminar.

“Vean amigos, ustedes me basurearon con el tema de los colochos y les voy a demostrar que aquí hay colochos. Vean, aquí hay ondas, no me vayan a decir que no, ¿verdad Antonella, aquí hay ondas? Tal vez no un cabello afro, pero sí hay”, afirmó Víquez mientras señalaba las partes del pelito de su hija que se se comenzaba a “enrollar”.

Lussania Víquez compartió este tierno video de sus mellizos

“Aquí no, aquí sí estamos hablando de un cabello lacio lacio”, refirió al enfocar la cabecita de Alessandro.

Ante estos cambios, Lu bromeó con que ahora Alessandro será el “colocho lacio” y Antonella la “colocha colochuda”.

Y es que Antonella no solo comienza a parecerse físicamente a la presentadora de Repretel; hace unos días en una entrevista exclusiva que dio a La Teja, Lucy dijo que también en personalidad la niñita es igual a ella.

“En personalidad creo que Antonella se parece más a mí. Es increíble, pero desde ya se empiezan a ver rasgos muy notorios de su personalidad. Ella es muy determinada, muy decidida. De repente, están jugando y Alessandro tiene una bolita y ella llega y se la agarra y Alessandro se la quita y ella se la vuelve a agarrar; o sea, no desiste fácilmente. Es sumamente alegre y risueña. Dice mi esposo que las dos somos de carácter fuerte, eso yo no lo sé, lo dice él”, confesó a este medio a finales de mayo.

Lussania Víquez le saca jugo al tiempo que tiene para compartir con sus hijos. (Instagram)

