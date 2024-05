Lussania Víquez revela cuál de sus hijos se parece más a ella y si habrá fiestón de primer año

Lussania Víquez junto a su esposo Jorge y los dos hijos de ellos, los mellizos Antonella y Alessandro. (Instagram)

En dos meses, Lussania Víquez estará celebrando el primer añito de sus mellizos Antonella y Alessandro y, obviamente, su primer aniversario como mamita.

A poquito de vivir ese momento tan especial en su vida y la de su familia, la presentadora de Repretel conversó con La Teja sobre cómo ha sido este tiempo como mamá primeriza y, tras de todo, de gemelitos.

La colochuda nos hizo curiosas revelaciones, como cuál de los dos angelitos se parece más a ella y si está preparando fiestón para festejar, el próximo 29 de julio, el primer año de sus bebés, a quienes ella considera un milagro de Dios.

- ¿Cómo resume este tiempo como mamita?

Han sido los 10 meses más felices de mi vida y, a la vez, los 10 meses más cansados de mi vida. Es como una combinación, pero estoy profundamente feliz, agradecida con Dios. No hay día que no les diga lo mucho que los amo, lo mucho que los deseaba, lo mucho que los estábamos esperando… Han sido 10 meses muy felices, también llenos de retos, por supuesto, pero les juro que es lo más hermoso que me ha pasado. He descubierto también una parte de mí que no sabía que existía, creo que nadie nos enseña a ser mamás ni papás, pero con la gracia de Dios lo estoy logrando y siento que los estoy llenando de amor y afecto y eso es lo importante.

- ¿Qué ha sido lo más retador de este proceso?

Hay varias cosas. De verdad el hecho de no dormir es un reto enorme porque ya los chicos llevan como dos semanas que duermen mejor, pero los últimos nueve meses y medio nos despertábamos cinco veces en la noche, entonces eso es muy retador pues al otro día hay que ir a trabajar y tener una vida “normal”. Dormir es una de las necesidades fisiológicas más importantes que existen y el no poder hacerlo a cabalidad te afecta en muchos aspectos de la vida, en el sentido que estás más cansado, más irritable, entonces ahí hay un desafío enorme.

También hay desafíos más familiares-sociales y es que todo el mundo te “enseña” cómo debe ser una buena mamá y un buen papá, creo que nadie tiene la respuesta perfecta, sino que uno lo va descubriendo, pero mucha gente llega y te aconseja lo que a ellos les funcionó o hablan desde su silla, entonces hay un reto ahí de encontrar lo que a mí como mamá y a nosotros como papás nos funciona.

Lussania Víquez muestra con frecuencia a sus hijos en redes. (Instagram)

- ¿Cuál de los dos se parece más a usted?

En personalidad creo que Antonella se parece más a mí. Es increíble, pero desde ya se empiezan a ver rasgos muy notorios de su personalidad. Ella es muy determinada, muy decidida. De repente están jugando y Alessandro tiene una bolita y ella llega y se la agarra y Alessandro se la quita y ella se la vuelve a agarrar, o sea, no desiste fácilmente. Es sumamente alegre, sumamente risueña. Según ella habla con todo el mundo aunque lo que habla es “bla bla bla”. Se ríe con todo el mundo, no es temerosa, toca todo, se tira a todo. Digo que ella tiene una personalidad determinada y yo también, entonces por ahí nos parecemos. Dice mi esposo que las dos somos de carácter fuerte, eso yo no lo sé, lo dice él.

- ¿Cuál ha sido el mayor “susto” que se ha llevado como mamá primeriza?

Hace poco tuve a Alessandro enfermito, le dio una otitis, fue una infección de oído bastante severa, terminamos incluso en un otorrino pediátrico, entonces sí hubo ahí un proceso de como dos semanas con fiebres altísimas y esta infección terrible que hasta que le supuraba el oído (le salía pus), digo que es el susto más grande que me he llevado como mamá. Mi corazón se desgarraba de verlo llorando, de verlo quejándose y no saber cómo hacer para mitigar ese dolor. Creo que todas las mamás me entienden de lo que estamos hablando. Uno quisiera como que fuera uno y que no fueran ellos, sobre todo porque ellos están muy pequeñitos y el hecho de que no puedan expresar lo que sienten y verlos quejándose o con dolor y esas fiebres altísimas, en el caso de Alessandro, para mí fue muy duro, para mí fue terrible.

Lussania Víquez dice que Antonella es la que más se parece a ella en cuanto a personalidad. (Instagram)

- En dos meses cumplirán el primer añito. ¿Habrá fiesta? ¿Qué planes tienen?

Sí, estamos a dos meses de que cumplan el primer añito. Es increíble, el tiempo ha pasado volando, rapidísimo, ya los dos están gateando a su manera. Alessandro gatea como gusanito, de nalgas, y Antonella sí gatea con los cuatro puntos, entonces los veo y digo: ‘Dios mío, ¿en qué momento?’. Le da a uno hasta un poquitillo de nostalgia. Para ese primer año, vamos a hacer algo muy pequeñito y familiar para celebrar ese primer añito, es una celebración que ellos no van a recordar. Va a ser una celebración pequeña, muy familiar, probablemente en el condominio donde vivimos, pero sí algo muy tranquilo y muy especial porque es justo y necesario celebrar la vida y celebrar el añito de estos dos angelitos que amamos tantísimo y que esperamos por tanto tiempo.