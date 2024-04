Lussania Víquez confesó que sigue luchando contra las consecuencias que le dejó la quimioterapia

Lussania Viquéz contó que su cabello sigue sufriendo las consecuencias de la quimioterapia

Lussania Viquéz, presentadora de Informe 11, contó que todavía sigue sufriendo con las consecuencias que le dejó el tratamiento contra el cáncer.

Aunque desde hace muchos años venció el cáncer de seno que llegó a su vida en el 2012 y ahora goza de buena salud, contó en su cuenta de Instagram que todavía batalla contra algunos de los fuertes efectos secundarios de la quimioterapia.

En un video mostró que su cabello tiene muchas canas, más de las normales y solo se concentran en una zona, la parte delantera y es que una de la características del tratamiento es que afecta de gran manera al cabello, en su caso, tuvo una caída total.

“Vean, es desastrozo (su cabello), yo creo que voy a ser una de esas señoras, que ya a los 55 años tiene todo el pelito blanco. El tema es que no me crece parejo, solo aquí (adelante), como una diadema de puras canas y no me lo van a creer, pero después de que recibí la quimio, es impresionante la cantidad de canas que se me hizo, que me empezó a crecer”, explicó.

Al final su estilista de confianza logró que lo que para ella era un desastre terminara en algo lindo, porque le taparon las canas dejándole un nuevo color de cabello.

“Muy contenta con el desenlance, muy contenta, muy feliz”, finalizó.