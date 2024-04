Jennifer Segura reapareció para decir que está feliz de haber seguido la voz de su corazón

Jennifer Segura se ha mantenido algo alejada de la televisión y de las redes sociales desde que renunció a Teletica.

Jennifer Segura reapareció en sus redes sociales para contar que está muy feliz de haber seguido la señales de su corazón en el pasado.

La expresentadora de Noticias Repretel y Calle 7 hizo un video aconsejando a sus seguidores que no dejen pasar esas señales, porque la vida después los sorprenderá con que fue la mejor decisión.

No sabemos si su reflexión tiene algo que ver con la relación que tuvo con el periodista Oscar Ulloa, con quien vivió muchos años y terminó hace, precisamente, un año atrás, pero pareciera que por ahí va.

“Llámenle intuición, llámenle vocecita, espíritu, gusanito, llámenle como quieran. Todos hemos tenido esta sensación de que hay una guía interior que te pide tomar decisiones en favor de tu crecimiento y de tus sueños”, escribió junto al video.

“Honren las decisiones de su corazón. Si desde hace rato ustedes tiene algo que les dice: ‘ey, no, por ahí no es’ o ‘ey, no, salite de ahí', ‘salite de esa relación’, ‘salite de ese trabajo’, ‘ey, ponete este negocio, para eso naciste, te va a ir bien’, y tenés ese impulso, pero de repente puede más el miedo, el qué dirán, el qué pasa si tal cosa, la incertidumbre y la ansiedad, entonces pesa más eso que lo que te está diciendo el corazón”.

Jennifer Segura asegura que no se arrepiente de seguir la voz de su corazón

“Por experiencia, hacele caso, no retrases eso y yo sé que da miedo, en serio, lo sé, lo he vivido, pero cuando el tiempo pasa y empezás a recibir todas las cositas, te van confirmando que lo hiciste bien. De verdad, no hay orgullo más grande, no hay gratitud más poderosa con Dios y con vos mismo o con vos misma que haber honrado la decisión de tu corazón, es demasiado poderoso”, mencionó.

Segura renunció a Calle 7 de Teletica en diciembre de 2022 y, desde entonces, se ha mantenido algo alejada de los medios y más aún de sus redes sociales desde que terminó su relación con Ulloa.