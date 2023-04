Pareja de periodistas habría puesto fin a su bonita historia de amor

Óscar Ulloa y Jennifer Segura se hicieron novios cuando fueron compañeros en Repretel. Cortesía

Esta semana se confirmó que el amor entre la periodista Fabiola Herra y el doctor Rodrigo Marín se acabó, pero al parecer, no solo esta pareja de famositicos decidieron ponerle fin a su noviazgo.

Según nos enteramos, los periodistas Jennifer Segura y Óscar Ulloa ya no están juntos desde hace poco más de un mes.

Ellos se enamoraron cuando fueron compañeros en Noticias Repretel y tenían más de siete años juntos. Además, muchos los consideraban como una pareja muy estable y envidiable, por lo bien que se veían juntos.

Allegados a ellos nos contaron que ambos venía teniendo algunas diferencias y que a mediados de febrero tomaron la decisión de separarse e irse a vivir cada quien por su lado, pues desde hace un tiempo atrás ya vivían juntos.

Desde la semana anterior intentamos conversar con ellos para saber si dicho rumor era cierto, pero ambos ignoraron nuestro mensaje. ¿El que calla otorga?

Nada de videitos

De hecho, un detalle que da muestras de que algo pasó entre ellos es que ya no volvieron a publicar videos juntos en sus redes sociales.

Ellos tenían por costumbre entretener a sus miles de seguidores haciendo parodias de temas de pareja, pero después de San Valentín no han vuelto a publicar ni uno.

Es más, en el Instagram del exreportero Repretel no hay publicaciones recientes, la última fue de diciembre de 2022.

La que sí volvió a dar signos de vida en sus redes, después de semanas desaparecida, fue Jennifer y su posteo deja mucho que pensar.

Ellos se la pasaban haciendo videos vacilones de su vida en pareja y desde hace un tiempo dejaron de hacerlo. Instagram

Ella publicó el miércoles anterior una foto suya mientras iba conduciendo y utilizó una canción que nos llamó mucho la atención.

“¿Cómo han sentido estos primeros tres meses del 2023? De cualquier forma les mando una abrazo”, escribió junto a la imagen y usó la canción de Karol G llamada “Mientras me curo el cora”, para acompañarla.

Curiosamente, la parte que publicó de la pieza dice: “Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos veinte, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay Sol, está bien no sentirse bien, es normal, no es delito”.

No hay que ser clarividente o experto en temas del amor para entender que la expresentadora de Calle 7 anda con el corazón roto.

Se les olvidó la regla de oro

Jennifer había renunciado a Repretel en febrero de 2022, pero después se unió a Teletica, donde solo duró seis meses trabajando.

Ella renunció en diciembre pasado al aceptar ser la gerente de mercadeo de la empresa Dekra, donde sigue trabajando desde enero.

Óscar, por su parte, se había ido de canal 6 en marzo de 2022 y actualmente es el encargado de comunicación de una empresa que vende electrodomésticos.

Ambos se habían enamorado precisamente en los pasillos del canal de La Uruca, mientras compartían en la redacción de noticias.

Según nos habían contado hace tres años, en una entrevista, su amor inició en una noche de guardia y unos barquillos de chocolate con Coca-Cola fue lo que empezó a endulzar el corazoncito de ambos.

“Al principio no hablamos, era solo de, ‘compañero, buenos días’, y ya, pero recuerdo que luego para unas elecciones yo estaba en una transmisión y él tenía unos datos y me los pasó y ahí empezamos a hablarnos más, pero meses después en esa guardia fue como que nos descubrimos y nos dimos cuenta que tenemos cosas en común y ya nos hicimos más amigos”, había contado Jennifer.

De hecho, al principio sus compañeros y amigos más cercanos no sabían nada, porque tras de eso a ella en el 2015 le salió la oportunidad de irse a estudiar a España y a él le tocó esperarla.

A la pareja le encantaba pasear fuera del país a cada rato y se les veía muy enamorados. Instagram

En esa misma entrevista, Óscar nos confesó que ellos tenían una regla de oro como pareja y era: “no podemos acabar el día enojados, cuando hay un problema se habla y listo”. Así que quién sabe qué fue lo que pasó para que, en este caso, se les olvidara.

Nada de anillo

A pesar de que tenían tantos años juntos no tenían hijos y, según había dicho ella, tampoco vivía ilusionada por casarse, pues se sentía bien viviendo juntada y que no le preocupaba que no le hubieran dado un anillo de compromiso.

La pareja tenía dos perros que eran como sus hijos. Quién sabe cuál de los dos se los dejó.

Ellos tardaron varios años para hablar abiertamente con la prensa de su relación, así que ahora que, supuestamente terminaron, de seguro hablarán del tema cuando ya el corazón esté curado, como dice la canción de Karol G que acaba de lanzar y que por lo visto se convirtió en la favorita de la expresentadora desde que la escuchó.